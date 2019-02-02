Adana Demirspor'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi
Spor Toto 1'inci Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Adana Demirspor, Hakan Kutlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Yılmaz Vural ile de yollarını ayırdı.
Ligde bugün sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, 2015-2016 sezonunda da Adana Demirspor'da görev almıştı. Vural, mavi lacivertli takımla geçirdiği sezonda takımı play off finallerine taşımış, Adana Demirspor, Alanyaspor ile oynanan final maçında penaltılarda Süper Lig biletini kaçırmıştı. Vural bu sezon ikinci kez görev aldığı Adana Demirspor ile 10 maça çıktı, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.
- 3.2.2019 00:09
- Güncelleme: 3.2.2019 00:10
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Adana Demirspor'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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