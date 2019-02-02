Adana Demirspor'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi
02 Şubat 2019, Cumartesi
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'da dönemi sona erdi

Adana Demirspor'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan , 'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği ile de yollarını ayırdı.

Ligde bugün sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden 'da teknik direktör ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, 2015-2016 sezonunda da Adana Demirspor'da görev almıştı. Vural, mavi lacivertli takımla geçirdiği sezonda takımı play off finallerine taşımış, Adana Demirspor, ile oynanan final maçında penaltılarda biletini kaçırmıştı. Vural bu sezon ikinci kez görev aldığı Adana Demirspor ile 10 maça çıktı, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

  1. 3.2.2019 00:09
  2. Güncelleme: 3.2.2019 00:10
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