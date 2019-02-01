Adanaspor Afyonkarahisar yolcusu
Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Adanaspor, yarın sabah saatlerinde Afyonkarahisar’a gitmek için yola çıkacak.
Turuncu-beyazlılar bugün öğle saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. 3 Şubat Pazar günü saat 16.00'da, Zafer Stadı'nda oynanacak olan Afjet Afyonspor-Adanaspor karşılaşmasını Antalya bölgesinden Sarper Barış Saka yönetecek.
Adanaspor'da sarı kart cezalısı olan Gökhan Sazdağı ve Onur Akbay maçta görev alamayacak.
- 1.2.2019 18:59
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Adanaspor Afyonkarahisar yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.