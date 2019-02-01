Adanaspor Afyonkarahisar yolcusu
01 Şubat 2019, Cuma
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Adanaspor Afyonkarahisar yolcusu

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak , yarın sabah saatlerinde ’a gitmek için yola çıkacak.

Turuncu-beyazlılar bugün öğle saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. 3 Şubat Pazar günü saat 16.00'da, Zafer Stadı'nda oynanacak olan Afjet Afyonspor- karşılaşmasını Antalya bölgesinden Sarper Barış Saka yönetecek.

Adanaspor'da sarı kart cezalısı olan Gökhan Sazdağı ve Onur Akbay maçta görev alamayacak.

  1. 1.2.2019 18:59
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