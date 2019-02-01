Adanaspor Afyonkarahisar yolcusu

Turuncu-beyazlılar bugün öğle saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. 3 Şubat Pazar günü saat 16.00'da, Zafer Stadı'nda oynanacak olan Afjet Afyonspor-Adanaspor karşılaşmasını Antalya bölgesinden Sarper Barış Saka yönetecek.



Adanaspor'da sarı kart cezalısı olan Gökhan Sazdağı ve Onur Akbay maçta görev alamayacak.