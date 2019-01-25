Hatayspor Sinan Kurumuş ile yollarını ayırdı
25 Ocak 2019, Cuma
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Hatayspor ile yollarını ayırdı

Hatayspor Sinan Kurumuş ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, forvet oyuncusu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki forvet oyuncusu 'un sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Sinan Kurumuş ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı mutabakata varılarak feshedilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, tüm emekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 25.1.2019 18:46
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