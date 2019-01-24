TFF 1.Lig, 2.Lig ve 3 Lig'de günün özeti! (23.01.19)

Samsunspor kapattı

TFF 2. Lig'de şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Samsunspor geçen hafta Amed'e şok bir skorla 3-2 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar, bu haftaki Gümüşhane maçına daha iyi hazırlanmak için idmanları basına ve taraftara kapattı.

Gaziantepspor nereden nereye...

2000'li yılların başında büyük kulüplere kök söktüren G.Antepspor'un 2. Lig'den çekilme kararı, üzüntüyle karşılandı. Kırmızı-siyahlılar, ligi 1999-00 ve 2000-01'de üçüncü, 200203'te dördüncü bitirmişti. 2003-04 ve 2011-12'de Avrupa Ligi'nde giden Antep, 2017-18 sezonunda 1. Lig'e düştü. 2018-19'a ise 2. Lig Beyaz Grup'ta başlamıştı.

Hedef tahtayı açmak

Eskişehirspor Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, öncelikli hedeflerinin en kısa sürede transfer tahtasını açmak olduğunu bildirdi. Eskişehirspor'un son yıllarda zor ve meşakkatli bir süreçten geçtiğini belirten Köksal, "İlk işimiz transfer tahtasını açmak olacaktır. Gece gündüz çalışıyoruz" yorumunu yaptı.

"Love'ı istedik ama olmadı"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love ile görüşmesi yaptıklarını ancak oyuncunun Türkiye'de forma giymek istemesinden dolayı bu transferin gerçekleşmediğini bildirdi. Murat Sancak, Love için, "Görüşmeler sırasındaki sıcak yaklaşımından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

"Sağlam basacağız"

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, şampiyonluk hakkında konuştu. Daha önce 1. Lig'de 3 kez şampiyon olan İldiz, "Oyuncularla birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Ayaklarımız yere sağlam basarak, disiplinli bir şekilde yolumuza devam etmek zorundayız. Maçlarımızı kapalı gişe oynuyoruz" ifadelerini kullandı.



Kemer'den çifte bomba

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Kemerspor 2003, iki flaş isimle anlaşmaya vardı. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Erman Kılıç ile Sivasspor'la Süper Lig'e damga vuran Kadir Bekmezci ile prensip anlaşmasına varıldı. 35 yaşındaki Erman Kılıç bu sezon Serik Belediye'de 11 maça çıkıp, 1 gol attı. 33'lük Kadir Bekmezci ise Elazığspor'da 18 maç yaptı.

Bekdemir Gençlerbirliği'nde

Spor Toto 1. Lig lideri Gençlerbirliği, Osmanlıspor forması giyen Engin Bekdemir ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu futbol kariyerine PSV ile Porto altyapılarında başlamıştı. Bekdemir, Kayserispor, Ç. Rize ve Eskişehirspor'da da görev almıştı. Kariyerinde 83 resmi maçı olan Bekdemir, 10 gol atıp, 9 asist yaptı.