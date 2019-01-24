Sow'un geliş tarihi belli oldu
24 Ocak 2019, Perşembe
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Sow'un geliş tarihi belli oldu

Sow'un geliş tarihi belli oldu

Gazişehir'in hocası , "Sow ile anlaştık. 25 Ocak'ta İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinden geçecek” dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü , Senegalli forvet ile anlaştıklarını açıkladı. Altıparmak, kadrodaki eksik bölgelere takviyeler yaparak takımı güçlen dirmek istediklerini söyledi. Bu anlamda bir süredir gündemlerinde bulunan Moussa Sow ile görüştüklerini ifade eden Altıparmak, "Oyuncuyla anlaştık. Cuma günü (yarın) Türkiye'ye gelip sağlık kontrolünden geçecek" ifadelerini kullandı.

Mehmet Altıparmak, Sow'un Türkiye'deki en iyi santrforlardan biri olduğu söylerken, "İstanbul'daki sağlık kontrollerinde aksilik çıkmazsa resmi sözleşmeyi de imzalayacağız. Moussa Sow gibi oyuncuyu her hoca takımında görmek ister. Takıma kısa sürede adapte olabilirse güzel işler çıkarabileceğine de inanıyorum" dedi. Son olarak Bursaspor forması giyen 33 yaşındaki yıldız, geçen yıl yeşil-beyazlılarda 20 karşılaşmada 5 gol atmıştı. Bu sezon ise hiç maça çıkmadı.

ERHAN ÇELENK İMZAYI ATIYOR

Sow ile anlaşmaya varan Gazişehir, BB Erzurum ile yollarını ayıran 'i renklerine kattı. Bu sezon Erzurum'da 11 maça çıkan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu skora katkı sağlayamadı. Erzurumspor, Erhan Çelenk'e "Güle güle kaptan" mesajıyla veda etti.

  1. 24.1.2019
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