Sow'un geliş tarihi belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Senegalli forvet Moussa Sow ile anlaştıklarını açıkladı. Altıparmak, kadrodaki eksik bölgelere takviyeler yaparak takımı güçlen dirmek istediklerini söyledi. Bu anlamda bir süredir gündemlerinde bulunan Moussa Sow ile görüştüklerini ifade eden Altıparmak, "Oyuncuyla anlaştık. Cuma günü (yarın) Türkiye'ye gelip sağlık kontrolünden geçecek" ifadelerini kullandı.

Mehmet Altıparmak, Sow'un Türkiye'deki en iyi santrforlardan biri olduğu söylerken, "İstanbul'daki sağlık kontrollerinde aksilik çıkmazsa resmi sözleşmeyi de imzalayacağız. Moussa Sow gibi oyuncuyu her hoca takımında görmek ister. Takıma kısa sürede adapte olabilirse güzel işler çıkarabileceğine de inanıyorum" dedi. Son olarak Bursaspor forması giyen 33 yaşındaki yıldız, geçen yıl yeşil-beyazlılarda 20 karşılaşmada 5 gol atmıştı. Bu sezon ise hiç maça çıkmadı.

ERHAN ÇELENK İMZAYI ATIYOR

Sow ile anlaşmaya varan Gazişehir, BB Erzurum ile yollarını ayıran Erhan Çelenk'i renklerine kattı. Bu sezon Erzurum'da 11 maça çıkan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu skora katkı sağlayamadı. Erzurumspor, Erhan Çelenk'e "Güle güle kaptan" mesajıyla veda etti.