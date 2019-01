Elazığspor'da Orhan Kaynak istifa etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 46 milyon TL borcu bulunan TY Elazığspor'da ekonomik kriz ve yönetimsel boşluk devam ediyor. Kayyum Başkan Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu tarafından yönetilen bordo-beyazlı kulüpte 12 futbolcunun ardından bugün de Teknik Direktör Orhan Kaynak ile birlikte yardımcı antrenör Gökhan Kaynak, Erdal Yörük ve Murat Akarsu'da istifa etti. İstifa ile ilgili Kayyum Başkan Devecioğlu ve Teknik Direktör Kaynak açıklama yaptı.



Elazığ'a geldiği gün bir çok kişinin tanımadığı ve güvenmediği bir kişi olduğunu ama bugün herkesin güvenini kazanmış bir kişi olarak konuştuğunu ifade eden Teknik Direktör Orhan Kaynak, "Elazığspor'u çok sevdik, isteyerek de geldik. Çalıştığımız dönemde hep doğru işler yaptık, yapmaya çalıştık. Elazığspor'a ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Teşekkür edecek çok kişi var. Teşekkür edecek çok kişi var ama burada olduğumuz süreçte Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın çok desteği oldu. Beni buraya getiren Hacı Murat Yümlü'ye teşekkür ediyorum. Elazığspor'la tanıştığımız gün çok mutlu olmuştum. Bugün çok üzgünüm. Çünkü Elazığspor'un bulunduğu durum içerinde artık zamanı kalmadığını, transfer dosyasını açacak zamanın da çok kısıtlı olduğunu, bir ışık, bir umut olmadığını da kendi adıma söylemek isterim. Bizden sonra nasıl bir oluşum olur 1 hafta içerisinde onu zaman gösterecek ama en azından açılması konusunda duyarlı eski futbolcu ve alacağı olan kişilerin kulübün önünü açarsa ve bu kulüp yaşarsa ancak olabilir" dedi.



"ELAZIĞSPOR BUNDAN SONRA YAŞASIN"



7 ay süre içerisinde hem ekonomik hem de manevi olarak çok sıkıntılar çektiklerini anımsatan Kaynak, "Bu kulüp aynı zamanda stadı da olmadığı için her maçını dışarıda oynayacak. Başkanın bir lafı var Elazığspor'un yalnızlığı da güzel ama birlik olma zamanı hiç kimsenin yalnızlığa ihtiyacı yok. Birlik zamanı Elazığsporun çok güçlü olduğunu da biliyorum. Bunu her basın toplantısında 7 aydır dile getirdim. Bugün aranızdan ayrılıyorum belki ama inşallah yine bir gün beraber oluruz. Çok fazla teşekkür edeceğim insan var. Elazığspor için çalışan herkes bir şeyler yapıyor ama herkes de dışarıdan destek bekliyor. Desteğini yapabilecek insanlar varsa bu gücü esirgemesin. Hem kulüp olarak hem de bir sanayi olarak futbolu düşünmek lazım. Bugün Trabzon'da sanayi deniyor futbola genç oyuncular yetiştirip büyük paralara satıyor. Elazığspor'da da bu potansiyel var yeter ki harekete geçirilsin. Gelen insanlar bu yönde çalışsın çok büyük futbol sanayisi burada kurulabilir. Ben biraz da bunun için buradaydım. Genç oyuncularla çalıştırmak, yetiştirmek istedim. Başarının ismi bazen şampiyonluk olur bazen de genç oyuncu yetiştirirsin bu da bir başarı olur. Elazığspor hakkında çok şeyler söyleyebiliriz bu 7 aylık süre içerisinde ama bunlar bizde kalsın. Elazığspor bundan sonra yaşasın" ifadelerini kullandı.



DEVECİOĞLU: "KARŞILIKLI İYİ NİYETLE ORHAN HOCAMIZLA YOLLARIMIZI AYIRIYORUZ"



Kayyum Başkan Devecioğlu ise, "Kayyum sürecinden sonra başlatmış olduğumuz sportif anlamdaki takımımızın ikinci yarı karşılaşmalarına devam edebilmesi içim Orhan hocamızı tekrar aramızda görmek istemiştik. Kendisini bu sürece katkı sağlamasına adına davet ettik. Sağ olsun o da bizi kırmadı ve bizimle beraber yer aldı. Ama ben kendisinden bu süreci birlikte tamamlamamızı istemiştim. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle, karşılıklı iyi niyetle Orhan hocamızla yollarımızı ayırıyoruz. Orhan hocamızın Elazığspor'a katkılarının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. 7 aylık bir süreçte birçok problem ve imkansızlıklara rağmen Elazığspor'un yarışmacı özelliğini kaybettirmediği için kendisine teşekkür ediyorum. Orhan hocanın katkıları sadece sportif anlamda olmadı. Benim kayyum sürecime görüşmelerle ilgili birlikte hareket ettiğimiz günlerde oldu. Kendisin tecrübelerini bizlerle paylaştı. Bize ve Elazığspor'a bu anlamda da birçok katkıları oldu. Hem Elazığspor hem de şahsım adına kendisine ve ekibine kendisine teşekkür ediyorum. Elazığspor Orhan hoca gibi bir hocayı kazanmıştır. Bir dost olarak her zaman kendisine kapımız açıktır. Elazığ halkı kendisini uzun yıllar yad edecektir" dedi.



12 futbolcunun ayrıldığı Elazığspor'da ligin ikinci yarısına alt yapıdan takviye edilen 13 futbolcuyla başlanmıştı.