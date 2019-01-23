Transferde Sow sürprizi! Türkiye'ye döndü...
Kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe’nin eski golcüsü Moussa Sow’u aldı.
Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekibi Gazişehir, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Moussa Sow'u renklerine bağladı. Son olarak Dubai ekibi Shabab'ta forma giyen 33 yaşındaki yıldızın bugün sözleşme imzalaması bekleniyor.
Gazişehir Kulübü'nün instagram hesabından yapılan mesajda Sow'un röveşatası kullanıldı. Bu görsel paylaşım rekoru kırdı.
- 23.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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