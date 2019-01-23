Transferde Sow sürprizi! Türkiye'ye döndü...

Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekibi Gazişehir, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Moussa Sow'u renklerine bağladı. Son olarak Dubai ekibi Shabab'ta forma giyen 33 yaşındaki yıldızın bugün sözleşme imzalaması bekleniyor.

Gazişehir Kulübü'nün instagram hesabından yapılan mesajda Sow'un röveşatası kullanıldı. Bu görsel paylaşım rekoru kırdı.