Transferde Sow sürprizi! Türkiye'ye döndü...
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Transferde Sow sürprizi! Türkiye'ye döndü...

Transferde Sow sürprizi! Türkiye'ye döndü...

Kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe’nin eski golcüsü ’u aldı.

Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekibi , bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 'u renklerine bağladı. Son olarak Dubai ekibi Shabab'ta forma giyen 33 yaşındaki yıldızın bugün sözleşme imzalaması bekleniyor.

Gazişehir Kulübü'nün instagram hesabından yapılan mesajda Sow'un röveşatası kullanıldı. Bu görsel paylaşım rekoru kırdı.

  1. 23.1.2019
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