TFF 1.Lig, 2.Lig ve 3 Lig'de günün özeti! (22.01.19)

Bodrum'da tarihi maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez son 16'ya kalan Bodrumspor, tarihi bir maça çıkıyor. Yeşil-beyazlılar, ilk maçta 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybettiği Yeni Malatya'yı konuk edecek. 14.00'te başlayacak maç A Spor'dan yayınlanacak.

Jetler havalandı

Afjet Afyon, Musa Araz ve Bajram Ajeti'yi kadrosuna kattı transfer çalışmalarını sürdüren Afjet Afyonspor, iki isme imza attırdı. Konyaspor'un orta saha oyuncusu Musa Araz'la (24) sezon sonuna kadar; İsveç ekibi Eskilstuna'dan Norveçli forvet Bajram Ajeti (29) ile de 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Musa, bu sezon forma şansı bulamazken, Kosova asıllı Norveçli Ajeti ise 13 maçta 5 gol attı.

Atakan'a talip çıktı

Altay'da Atakan Çankaya'ya (20) Belçika 2'inci Lig ekibi Westerlo talip oldu. Bu sezon 19 maçta 2 golle oynayan ön libero için 1 milyon TL ve sonraki satıştan yüzde 30 pay talep edildi.

Çağkan İnegöl'de

2. Lig Beyaz Grup ekibi İnegöl, Moldova'nın Zimbru Chisinau takımından Çağkan Çakır'a 2.5 yıllık imza attırdı. 24 yaşındaki oyuncu, daha önce Bigaspor ve Sultanbeyli formaları giydi.

Altıparmak isyanı

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Denizli maçıyla ilgili "Kötü bir hakem triosuyla oynadık. Herkesin gördüğü penaltıyı onlar göremedi" ifadelerini kullandı.

Aurelio gönderildi

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Yeni Çorumspor'da, Mehmet Aurelio dönemi sona erdi. 14 maçta 7 galibiyet, 6 yenilgi ve 1 beraberlik alan 41 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığı açıklandı.