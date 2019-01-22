TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (21.01.19)

PAIXAO'DAN GOLLERE DEVAM



Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, ikinci yarıya da fırtına gibi girdi. Ümraniye karşısında duble yapan ve son dakikada 3-2'lik galibiyeti getiren isim olan 34'lük gol makinesi, krallıktaki yerini de sağlamlaştırdı. 14 gollü Paixao'yu, Adana Demirspor'un Beninli yıldızı Pote (12) takip ediyor.



AKYEL MEMNUN



Sahasında Niğde Anadolu'yu 2-1 mağlup eden İnegöl'ün teknik direktörü Fatih Akyel, çok iyi oynadıklarını söyledi. Akyel, "Oyuncularım hırs, azim ve kazanma isteklerini sahaya yansıttılar. Yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



HOROZ'UN YENİ HEDEFİ DEMİR



Gazişehir Gaziantep'i deplasmanda 1-0 yenen Denizlispor, en yakın rakibi Hatayspor'a 7 puan fark attı. Lider G.Birliği'yle de farkı 2'ye indiren Horoz'un hocası Yücel İldiz, "Gazişehir maçı geride kaldı. Artık sahamızdaki Adana Demir maçına odaklandık. Aynı ciddiyetle devam edeceğiz" dedi.



MUHTEŞEM DÖNÜŞ



Altınordu'ya geri dönüş yapan Okan Derici, 2. dönemine golle başladı. Balıkesir'e karşı 88'de attığı frikik golüyle galibiyeti getiren 26 yaşındaki on numaranın performansı teknik heyeti mutlu etti. Okan, 2016-17'nin devre arasında geldiği Altınordu'da 16 maçta 6 gol atmıştı.



BUCA'DAN ÇAĞRI



Bucaspor, transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, eski oyuncuları Veli Kızılkaya ve Recep Niyaz'a "Düzlüğe çıkınca ödemenizi yapacağız. Alacaklarınızı istemeden muvafakat verin" çağrısında bulundu.



GÖZLER KARTAL'DA



Sarıyer'e 4-0 kaybeden Beyaz Grup ekibi Manisa'da, gözler transfere çevrildi. Tahtayı açtıran siyahbeyazlı ekibin hocası Kazım Akgün, Beşiktaş U21'de oynayan Berkay Can (19) ve Yusuf Abay'ın (20) kiralanması için rapor verdi.



YAKINDA MÜJDE VERİRİZ



Adana Demirspor teknik direktörü Yılmaz Vural, üç transfer yapmak istediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "En iyi kadroya sahip olmak istiyoruz. Bir hücum oyuncusu, bir 9 numara ve bir de 10 numara alacağız. Toplantılar devam ediyor, kısa sürede müjde veririz" diye konuştu.