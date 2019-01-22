Gençlerbirliği Stancu'ya kavuştu

Lider Gençlerbirliği, eski oyuncusu Bogdan Stancu anlaşarak bombayı patlattı. Son olarak Bursaspor forması giyen 31 yaşındaki forvet, Başkent ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 2011'de Galatasaray'la Türkiye kariyerine başlayan Rumen golcü, 2013'te G.Birliği'ne transfer oldu. Daha sonra Bursa'nın yolunu tutan ve geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesheden tecrübeli oyuncu, Romanya Milli Takımı'nda da 52 maçta 14 gol attı.



CAVCAV ANILIYOR



Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav, vefatının 2. yıl dönümünde anılıyor. 22 Ocak 2017'de hayata gözlerini yuman Türk futbolunun "İlhan Ağabeyi" için kırmızı-siyahlı kulübün anma töreni düzenleyeceği belirtildi.