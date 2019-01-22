Gençlerbirliği Stancu'ya kavuştu
Gençlerbirliği, uzun süredir peşinde olduğu eski golcüsü Stancu’yu 1.5 yıllığına renklerine bağladı.
Lider Gençlerbirliği, eski oyuncusu Bogdan Stancu anlaşarak bombayı patlattı. Son olarak Bursaspor forması giyen 31 yaşındaki forvet, Başkent ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 2011'de Galatasaray'la Türkiye kariyerine başlayan Rumen golcü, 2013'te G.Birliği'ne transfer oldu. Daha sonra Bursa'nın yolunu tutan ve geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesheden tecrübeli oyuncu, Romanya Milli Takımı'nda da 52 maçta 14 gol attı.
CAVCAV ANILIYOR
Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav, vefatının 2. yıl dönümünde anılıyor. 22 Ocak 2017'de hayata gözlerini yuman Türk futbolunun "İlhan Ağabeyi" için kırmızı-siyahlı kulübün anma töreni düzenleyeceği belirtildi.
- 22.1.2019
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
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