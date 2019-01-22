Engin Bekdemir Gençlerbirliği'nde

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Osmanlıspor forması giyen 26 yaşındaki futbolcu ile gelecek sezonu opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbol kariyerine PSV ile Porto altyapılarında başlayan Engin Bekdemir, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Eskişehirspor'da da görev almıştı.