Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Engin Bekdemir'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Osmanlıspor forması giyen 26 yaşındaki futbolcu ile gelecek sezonu opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbol kariyerine PSV ile Porto altyapılarında başlayan Engin Bekdemir, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Eskişehirspor'da da görev almıştı.
- 22.1.2019 22:06
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Engin Bekdemir Gençlerbirliği'nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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