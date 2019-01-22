Engin Bekdemir Gençlerbirliği'nde
22 Ocak 2019, Salı
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Engin Bekdemir Gençlerbirliği'nde

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , orta saha oyuncusu 'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak forması giyen 26 yaşındaki futbolcu ile gelecek sezonu opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbol kariyerine PSV ile Porto altyapılarında başlayan , , ve 'da da görev almıştı.

  1. 22.1.2019 22:06
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