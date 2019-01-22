Elazığspor için kritik toplantı
22 Ocak 2019, Salı
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için kritik toplantı

Elazığspor için kritik toplantı

’da mevcut durumun değerlendirilmesi kapsamında ’ın başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'da maddi ve sportif sıkıntıların önüne geçilmesi adına toplantı yapıldı. 'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ile Elazığspor Kulübü Kayyum Başkanı Sabahattin Devecioğlu katıldı. 3 saati aşkın süren toplantıya eski kulüp başkanlarından Mustafa Urhan'ın da yer aldığı öğrenildi. Toplantıda yeni yönetim oluşması adına fikir alışverişinde bulunulurken, herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

  1. 22.1.2019 21:56
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