Elazığspor için kritik toplantı
Elazığspor’da mevcut durumun değerlendirilmesi kapsamında Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da maddi ve sportif sıkıntıların önüne geçilmesi adına toplantı yapıldı. Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ile Elazığspor Kulübü Kayyum Başkanı Sabahattin Devecioğlu katıldı. 3 saati aşkın süren toplantıya eski kulüp başkanlarından Mustafa Urhan'ın da yer aldığı öğrenildi. Toplantıda yeni yönetim oluşması adına fikir alışverişinde bulunulurken, herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
- 22.1.2019 21:56
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Elazığspor için kritik toplantı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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