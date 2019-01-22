Ayrılık resmen açıklandı! Galatasaray maçında...
22 Ocak 2019, Salı
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Ayrılık resmen açıklandı! maçında...

Ayrılık resmen açıklandı! Galatasaray maçında...

'nda, Spor Toto 1. Lig ekibi , 1-0'lık mağlubiyeti sonrası 27 yaşındaki forvet ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

'nda 'a 1-0 kaybeden 'da krizi yaşandı.

Mücadelede net fırsatları kaçıran İsmail Haktan Odabaşı Boluspor seyircisi tepki gösterdi. Boluspor kulübü maçtan sonra yaptığı açıklamada İsmail Haktan Odabaşı ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Boluspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Takımı oyuncularından İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir.

Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz.

  1. 23.1.2019 00:12
  2. Güncelleme: 23.1.2019 00:43
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