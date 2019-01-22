Ayrılık resmen açıklandı! Galatasaray maçında...
Ziraat Türkiye Kupası'nda, Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, 1-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası 27 yaşındaki forvet İsmail Haktan Odabaşı ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 1-0 kaybeden Boluspor'da İsmail Haktan Odabaşı krizi yaşandı.
Mücadelede net fırsatları kaçıran İsmail Haktan Odabaşı Boluspor seyircisi tepki gösterdi. Boluspor kulübü maçtan sonra yaptığı açıklamada İsmail Haktan Odabaşı ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Boluspor'dan yapılan açıklama şöyle;
Profesyonel Futbol Takımı oyuncularından İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir.
Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz.
- 23.1.2019 00:12
- Güncelleme: 23.1.2019 00:43
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Ayrılık resmen açıklandı! Galatasaray maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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