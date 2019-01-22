Altınordu ilk peşinde
22 Ocak 2019, Salı
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Altınordu ilk peşinde

Altınordu ilk peşinde

1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında evinde Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Altınordu, cuma günü deplasmanda karşılaşacağı lider 'ne ilk iç saha mağlubiyetini tattırmak istiyor.

Kırmızı-lacivertliler, ligde evinde namağlup tek takım olan Başkent ekibini dize getirmenin planlarını yapıyor. 'da oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak 22 puan toplayan bu periyotta 19 gol atıp kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

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Gençlerbirliği'nin ikinci devrenin ilk karşılaşmasında deplasmanda Hatayspor'a 3-1 yenildiğini hatırlatan teknik direktör , "Rakibimiz yaralı, ancak seviyesinde tecrübeli oyunculara sahipler. Zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Kendi oyunumuzu sahaya yanssıttığımızda yenemeyeceğimiz takım yok. Hedefimiz her zaman olduğu gibi galibiyet" diye konuştu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında 'de oynanan müsabakayı Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.

  1. 22.1.2019 14:03
  2. Güncelleme: 22.1.2019 15:39
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