Adana'yı Kone uçurdu
22 Ocak 2019, Salı
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Adana'yı Kone uçurdu

Adana'yı Kone uçurdu

, yönetim krizi yaşayan ve kayyuma kalan ’ı Kone’nin golüyle devirdi. Gakgoşlar sahasında 3 maç sonra mağlubiyetle tanıştı.

Spor Toto 1. Lig'de Adana, deplasmanından zaferle döndü. Alt sıraları yakından ilgilendiren, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede turuncu- beyazlılar, 47'de Kone'nin golüyle galibiyet ulaştı. 24 yaşındaki Malili santrfor, bu sezon 11. maçında 2. kez ağları havalandırdı. Bordo-beyazlılar evinde 3 maç sonra yenilirken, Akdeniz ekibi ise deplasmanda 5 maçın ardından kazandı.

  1. 22.1.2019
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