Adana'yı Kone uçurdu
Adanaspor, yönetim krizi yaşayan ve kayyuma kalan Elazığ’ı Kone’nin golüyle devirdi. Gakgoşlar sahasında 3 maç sonra mağlubiyetle tanıştı.
Spor Toto 1. Lig'de Adana, Elazığ deplasmanından zaferle döndü. Alt sıraları yakından ilgilendiren, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede turuncu- beyazlılar, 47'de Kone'nin golüyle galibiyet ulaştı. 24 yaşındaki Malili santrfor, bu sezon 11. maçında 2. kez ağları havalandırdı. Bordo-beyazlılar evinde 3 maç sonra yenilirken, Akdeniz ekibi ise deplasmanda 5 maçın ardından kazandı.
- 22.1.2019
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Dokunulmaz Arda Turan!
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Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
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austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
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