Stancu yeniden Gençlerbirliği'nde
Spor Toto 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Gençlerbirliği, eski futbolcusu Bogdan Stancu'yu kadrosuna kattı.
Son olarak Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor forması giyen Rumen futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından başkent ekibinin kadrosuna dahil oldu.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Stancu'nun Süper Lig hedeflerine önemli katkı sunacağından şüphesi olmadığını belirterek, "Stancu, kulübümüzü bilen, tanıyan, seven bir isim. Türk futbolu açısından tecrübeli bir oyuncuyu daha kadromuza kattık. Teknik direktörümüz de başından beri kendisiyle ilgili olumlu görüş belirtmişti. Şartlarımız karşılıklı olarak uyuştu ve Stancu tekrar Gençlerbirliği forması için ter dökecek." diye konuştu.
Cavcav, ligin 18. haftasında deplasmanda 3-1 kaybettikleri Hatayspor maçıyla ilgili de görüşlerini aktararak, "İkinci yarıya istediğimiz sonuçla başlayamadık. Bu mağlubiyeti erken uyarı olarak değerlendiriyoruz. Lig, uzun soluklu bir maraton, bu yol kazası bu süreçte bize tecrübe olarak olumlu yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.
- 21.1.2019 16:26
- Güncelleme: 22.1.2019 10:47
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Stancu yeniden Gençlerbirliği'nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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