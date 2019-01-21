Spor Toto 1. Lig'de görünüm
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Ligde 18. hafta maçlarının ardından liderliğini sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

Ligin 18. haftasında lider , Hatayspor'a deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen ilk sıradaki yerini korudu.

Gazişehir Gaziantep'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Denizlispor ise liderle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

SONUÇLAR

Ligin 18. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Adana Demirspor-Kardemir : 1-0

Gazişehir Gaziantep-Denizlispor: 0-1

-: 3-1

Afjet Afyonspor-İstanbulspor: 1-1

Hatayspor-Gençlerbirliği: 3-1

Ümraniyespor-Altay: 2-3

Eskişehirspor-Giresunspor: 0-0

Altınordu-Balıkesirspor Baltok: 1-0

Tetiş Yapı Elazığspor-: 0-1

PUAN DURUMU

Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Spor Toto 1. Lig
Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. GENÇLERBİRLİĞİ 18 13 2 3 31 13 18 41
2. DENİZLİSPOR 18 12 3 3 30 17 13 39
3. HATAYSPOR 18 9 5 4 23 11 12 32
4. OSMANLISPOR 18 10 2 6 24 14 10 32
5. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 18 9 4 5 32 14 18 31
6. ÜMRANİYESPOR 18 9 4 5 22 17 5 31
7. ALTINORDU 18 7 8 3 21 12 9 29
8. BOLUSPOR 18 8 4 6 22 19 3 28
9. ADANA DEMİRSPOR 18 8 3 7 23 19 4 27
10. BALIKESİRSPOR BALTOK 18 6 5 7 17 22 -5 23
11. ADANASPOR 18 5 7 6 21 22 -1 22
12. ALTAY 18 5 5 8 24 21 3 20
13. İSTANBULSPOR 18 4 8 6 22 25 -3 20
14. GİRESUNSPOR 18 5 5 8 17 22 -5 20
15. ESKİŞEHİRSPOR 18 4 5 9 15 33 -18 17
16. AFJET AFYONSPOR 18 4 4 10 22 30 -8 16
17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 18 4 4 10 22 30 -8 16
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 18 0 2 16 7 54 -47 -1

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

  1. 21.1.2019 21:24
  2. Güncelleme: 21.1.2019 21:30
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