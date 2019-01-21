Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Ligde 18. hafta maçlarının ardından Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.
Ligin 18. haftasında lider Gençlerbirliği, Hatayspor'a deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen ilk sıradaki yerini korudu.
Gazişehir Gaziantep'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Denizlispor ise liderle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
SONUÇLAR
Ligin 18. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor: 1-0
Gazişehir Gaziantep-Denizlispor: 0-1
Osmanlıspor-Boluspor: 3-1
Afjet Afyonspor-İstanbulspor: 1-1
Hatayspor-Gençlerbirliği: 3-1
Ümraniyespor-Altay: 2-3
Eskişehirspor-Giresunspor: 0-0
Altınordu-Balıkesirspor Baltok: 1-0
Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor: 0-1
PUAN DURUMU
Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Spor Toto 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|18
|13
|2
|3
|31
|13
|18
|41
|2.
|DENİZLİSPOR
|18
|12
|3
|3
|30
|17
|13
|39
|3.
|HATAYSPOR
|18
|9
|5
|4
|23
|11
|12
|32
|4.
|OSMANLISPOR
|18
|10
|2
|6
|24
|14
|10
|32
|5.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|18
|9
|4
|5
|32
|14
|18
|31
|6.
|ÜMRANİYESPOR
|18
|9
|4
|5
|22
|17
|5
|31
|7.
|ALTINORDU
|18
|7
|8
|3
|21
|12
|9
|29
|8.
|BOLUSPOR
|18
|8
|4
|6
|22
|19
|3
|28
|9.
|ADANA DEMİRSPOR
|18
|8
|3
|7
|23
|19
|4
|27
|10.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|18
|6
|5
|7
|17
|22
|-5
|23
|11.
|ADANASPOR
|18
|5
|7
|6
|21
|22
|-1
|22
|12.
|ALTAY
|18
|5
|5
|8
|24
|21
|3
|20
|13.
|İSTANBULSPOR
|18
|4
|8
|6
|22
|25
|-3
|20
|14.
|GİRESUNSPOR
|18
|5
|5
|8
|17
|22
|-5
|20
|15.
|ESKİŞEHİRSPOR
|18
|4
|5
|9
|15
|33
|-18
|17
|16.
|AFJET AFYONSPOR
|18
|4
|4
|10
|22
|30
|-8
|16
|17.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|18
|4
|4
|10
|22
|30
|-8
|16
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|18
|0
|2
|16
|7
|54
|-47
|-1
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
- 21.1.2019 21:24
- Güncelleme: 21.1.2019 21:30
-
Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
-
Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
-
Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Spor Toto 1. Lig'de görünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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