EsEs ve Çotanak'tan golsüz beraberlik

MAÇTAN DAKİKALAR



19. dakikada gelişen Eskişehirspor atağını savuşturmak isteyen Giresunspor'un kalecisi Kayacan Erdoğan, İbrahim Halil Öner ile çarpıştı ve kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

24. dakikada Landel'in sağ çaprazdan vuruşu üstten dışarı gitti.

41. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

46. dakikada Giresunspor'da Hüsamettin'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

60. dakikada Eskişehirspor'da Fıratcan Üzüm'ün golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

90+3. dakikada Tanase'nin sert şutu üstten auta çıktı.

MAÇIN ARDINDAN

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile berabere kalan Giresunspsor'un Teknik Direktörü Ümit Özat, hedeflerinin maç başı 2 puan ortalamasını yakalamak olduğunu söyledi.



Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Giresunspor, Eskişehirspor ile oynadığı karşılaşmada 1 puana razı oldu. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan maç fazla pozisyona sahne olmadı. Maçın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Ümit Özat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özat, "Öncelikle çok saygı duyulması gereken bir takımla oynadık. Eskişehirsporlu futbolcuları tebrik ediyorum. Sadece bugün için değil sezon boyunca göstermiş oldukları mücadeleden dolayı. Hakikaten takdire şayanlar. Oyuncularımı vermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Bana göre ilk yarı 2-0, 3-0 içeri girebileceğimiz bir maç. Maçın neyi eksik derseniz gol eksikti. İlk kaybettiğimiz maçta da şurası eksik, burası eksik diye dile getirmenin bir anlamı yok. Zaten o eksikleri kapatmak için uğraşıyoruz. En kısa zamanda onları tamamlarsak daha farklı hedeflere yürürüz diye düşünüyorum ama öncelikli hedefimiz maç başı 2 puan ortalamasıyla gidebilmek. Önümüzdeki hafta iyi bir rakiple oynayacağız ama içeride seyircimizin desteğini mutlaka hissetmek istiyoruz. Oyuncularımı da Eskişehirspor'u da göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutlarım" dedi.

FUAT ÇAPA: "GENEL OLARAK MUTLUYUM"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Genel olarak oynamış olduğumuz oyundan, oyun disiplininden mücadeleden son derece mutluyum" dedi.



Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, rakibin oyun anlayışına karşılık verdiklerini belirterek, "Oyun olarak rakibin oyun anlayışına karşılık vererek oynamaya çalıştık. Bundan dolayı da daha önceki haftalara nazaran sahada farklı dizilişimiz vardı. Siz de biliyorsunuz önceki dönemlerde 4-1-4-1 veya 4-2-3-1 dizilişi oynuyorduk. Bugün ise 4-4-2 oynadık. Çünkü rakibimiz daha çok merkezden geliyordu. Merkezde bir kişi fazla oluşturmamız, 4'e 3'ü sağlamamız gerekiyordu. Bu da gayet başarılı oldu. Çünkü oyuncularımız o alanı çok iyi bir şekilde kapattılar. Zaman zaman sahada o bir fazla olan oyuncumuzu orta sahada çok iyi bir şekilde değerlendirdik. Maçın genel olarak tablosu özellikle bir ve ikinci bölgelerde istediğimiz şekilde geçti. 3'üncü bölgelerde ise, sezon başından beri siz de biliyorsunuz oralarda sıkıntılarımız var. Ama buna rağmen 2-3 tane çok net pozisyon ürettik. Genel olarak oynamış olduğumuz oyundan, oyun disiplininden mücadeleden son derece mutluyum" ifadelerini kullandı.



"ESKİŞEHİRSPOR YAPILANLARI İYİSİYLE DE KÖTÜSÜYLE DE HİÇBİR ZAMAN UNUTMAZ"



Ayrıca Teknik Direktör Çapa, transfer tahtasının hala kapalı olduğunu da hatırlatarak, "Transfer tahtasını maalesef iki arkadaşımızın yüzünden açamadık. Çok üzücü. Buranın tribünlerinin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yıllardır bu formayı giymiş, burada kaptanlık yapmış, tribünlerin büyük sevdası olmuş bir arkadaşımızın bu yolun açılmaması için taş koyması açıkçası beni üzdü. Tribünler, onu sahaya çıktığı zaman onurlandırdı, gururlandırdı ama o arkadaşımız bizi, taraftarlarımızı üzdü, hayal kırıklığına uğrattı. Sorun değil biz bunu bir şekilde çözeceğiz. Ama Eskişehirspor yapılanları hiçbir zaman unutmaz iyisiyle de kötüsüyle de. Biz tribünlere oynamıyoruz, gerekenleri yapmak için buradayız. Yani biz bunu öyle veya böyle çözeceğiz çünkü iki dosyamız kalmış. O iki dosyayı da önümüzdeki günlerde çözüp, önümüzdeki haftadan itibaren de inşallah aylardır bekleyen arkadaşlarımızı lisansını çıkartıp mevcut arkadaşlarımızla birlikte sezon sonuna kadar güzel işler yapacağız bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.





Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Oğuz Terzi xx, Murat Altan xx,

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan x, Bedirhan Altunbaş xx (Kaan Gül dk. 89 ?), Mehmet Feyzi Yıldırım xxx, Furkan Polat xx, Furkan Balaban xx, Mehmet Özcan x, Mevlüt Çelik xx, İbrahim Halil Öner x, Talha Erdoğan xx (Tolga Yakut dk. 85 ?), Camali Sertel xx, Fıratcan Üzüm xx

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Tolga Yakut, Utku Kızılkaya, İsmail Oytun, Muhammet Yahya Akbulut

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Giresunspor: Kayacan Erdoğan xx, Guy Lucıen Mıchel Landel xx (Muhammet Reis dk. 89 ?) , Ferhat Görgülü xx, Abıola Adedejı Dauda xxx (Yasin Ozan dk. 75 x) , Kağan Miray Bağış xx (Tanase dk. 59 x), Tevfik Altındağ xx, Volkan Okumak xxx, Alperen Aydın xx, Renan Rodrıgues Da Sılva xx, Berkan Yıldırım xx, Hüsamettin Tut xx

Yedekler: Bahadır Erol, Anıl Atağ, Savaş Polat, Mehmet Taş,

Teknik Direktör: Ümit Özat

Sarı Kartlar: Ferhat Görgülü, (Giresunspor), Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)