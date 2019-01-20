Altınordu'dan tek gollü galibiyet

STAT: Bornova

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Özgür Ertem (xx), Cem Özbay (xx)

ALTINORDU: Erce (xxx) - Kerim (xx), Sinan (xxx), Hasan (xx), Yusuf (xx), Berkay (xx), Deniz (x) (Dk. 58 Alican xx), Muhammed (xx) (Dk. 90 Recep), Atakan (x) (Dk. 71 Okan xxx), Murat (xxx), Sefa (xx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xx) - Okan (x), Cüneyt (x), Glumac (xx), Doğa (xx), Cumali (x), Furkan (x) (Dk. 65 Muhammed Ali x), Nizamettin (xx) (Dk. 82 Foxi x), Sedat (xx), Otoo (x) (Dk. 30 Mehmet x), Beleck (x)

GOL: Dk. 88 Okan (Altınordu)

SARI KARTLAR: Alican (Altınordu) - Glumac (Balıkesirspor Baltok)

Yenilmezlik serisini 12 haftaya çıkaran İzmir ekibi 29 puana ulaşırken, Balıkesir temsilcisi 23 puanda kaldı.

8'inci dakikada ev sahibi ekipte Kerim'in pasında topla buluşan Sefa, kaleyi hafif sağ çaprazdan gören pozisyonda çok sert vurdu, meşin yuvarlak yan direği sıyırıp auta çıktı.

16'ncı dakikada Atakan savunmanın arkasına doğru uzun oynadı, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kerim baskıya rağmen vurdu, savunmadan dönen top karambol yarattı ancak defans tehlikeyi savuşturdu.

19'uncu dakikada konuk takımadan Sedat sağ çaprazdan ceza sahasına yaklaşıp sert vurdu, kaleci Erce topu rahat bloke etti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

51'inci dakikada Altınordulu Muhammed'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

61'inci dakikada Nizamettin'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Sedat'ın yerden vuruşunda Altınordu kalecisi Erce parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

63'üncü dakikada Altınordu atağında Muhammed'in ceza sahasına ortasında savunmanın arkasına sarkan Murat, penaltı noktası üzerinde gelişine vurdu, kaleci Vukovic topu son anda kornere tokatladı.

79'uncu dakikada Alican'ın ceza sahasına yaptığı ortada Sinan kafayı vurdu, kaleci uzanarak topa sahip oldu.

88'inci dakikada Sefa'nın ceza yayı üzerinde düşürülmesiyle serbest vuruş kazanan Altınordu'da topun başına geçen Okan, müthiş bir vuruşla barajın üzerinden topu filelere yolladı: 1-0.

Mücadele bu sonuçla sona erdi