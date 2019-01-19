TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (18.01.19)

70'LİK ŞERİF KUNT YENİ TAKIMINDA



Mardin Amatör Lig ekibi Kızıltepe Gençlerbirliği, Osmaniye Karaçayspor'dan 70 yaşındaki Şerif Kunt'u kadrosuna kattı. İlk antrenmanında gençlere taş çıkartan Kunt, "Herkese örnek olabilmek için geldim. Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmek istiyorum" dedi.



TURGUTLU'DA 4 İMZA



TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Turgutlu, Osmaniye'den kanat oyuncusu Salim Uzun, Çorum'dan ön libero Fatih Ergen, Erok'tan stoper Şeyhmus Aksu ve Bandırma'dan orta saha Baturay Arslanlar'ı transfer etti.



HATİPOĞLU'NDAN BAŞARI SÖZÜ



Yarın Balıkesir'i konuk edecek Altınordu'da, kaptan Hasan Hatipoğlu başarı sözü verdi. Play-off'un 2 puan gerisinde olduklarını hatırlatan tecrübeli stoper, "Kamp dönemini iyi geçirdik. İkinci yarıda Süper Lig hedefimize ulaşmak için çalışacağız" diye konuştu.



SAMSUN'A KÖTÜ HABER



Yarın, Amed'le deplasmanda karşılaşacak Beyaz Grup ekibi Samsunspor'a kötü haber geldi. Diyarbakır Valiliği, güvenlik gerekçesiyle konuk takım taraftarlarının maça alınmayacağını duyurdu.



ESKİŞEHİR'DE MÜJDE YAKIN



Transer yasağını kaldırmak için mesai harcayan Eskişehir'e, eski kalecilerinden iyi haber geldi. Sinan Ören ve Gökhan Siverek de tahtanın açılması için imza verdi. Geri kalan iki kişiyle ilgili çalışmaların da kısa sürede sonuç vereceği bildirildi.



BURAK KESKİN ELAZIZ'DE



TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elaziz Belerdiyespor, Burak Keskin ile anlaştı. 31 yaşındaki tecrübeli stoper, Trabzon Araklıspor'da başladığı futbolculuk kariyerinde 357 karşılaşmada forma giydi.

DENİZLİSPOR'DA YASAK KALKTI



Denizlispor, borç dosyalarından dolayı uygulanan transfer yasağını kaldırdığını duyurdu. Yeni transferler Kehinde ve Oğuz Yılmaz'ın, Gazişehir maçından 24 saat önce teslim edilen listede yer almadığı için forma giyemeyeceği belirtildi.