Son Osmanlı Galip!
Osmanlı, eski orta sahası Galip Güzel’le prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli oyuncu, Adana Demir’den ayrıldıktan sonra imzayı atacak.
Bugün Boluspor'u konuk edecek Osmanlıspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Başkent ekibi, Adana Demirspor forması giyen Galip Güzel'le prensipte anlaştı. 32 yaşındaki orta sahanın kulübüyle sözleşmesini feshetmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi. Bu sezon 16 karşılaşmada 3 kez ağları sarsan tecrübeli oyuncu, 2013-2016 arasında Ankaraspor ile Osmanlıspor formalarını giydi. 73 maça çıkan Galip, 14 gol kaydetti. Başarılı orta saha, son iki sezonda oynadığı Sivas ve Ç. Rize ile 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.
- 19.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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