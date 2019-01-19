Son Osmanlı Galip!
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Son Osmanlı Galip!

Son Osmanlı Galip!

Osmanlı, eski orta sahası ’le prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli oyuncu, ’den ayrıldıktan sonra imzayı atacak.

Bugün Boluspor'u konuk edecek , transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Başkent ekibi, Adana Demirspor forması giyen 'le prensipte anlaştı. 32 yaşındaki orta sahanın kulübüyle sözleşmesini feshetmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi. Bu sezon 16 karşılaşmada 3 kez ağları sarsan tecrübeli oyuncu, 2013-2016 arasında Ankaraspor ile Osmanlıspor formalarını giydi. 73 maça çıkan Galip, 14 gol kaydetti. Başarılı orta saha, son iki sezonda oynadığı Sivas ve Ç. Rize ile 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

  1. 19.1.2019
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