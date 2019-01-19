Adana Demirspor'da kurtarıcı Pote
Karabük karşısında son anlara kadar golü bulmakta zorlanan Adana Demir Beninli forveti ile zafere uzandı. Mavi Şimşekler, puanını da 27’ye yükseltti.
Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçında Adana Demirspor, Karabükspor'u 1-0 mağlup etti. İki ekibin karşılıklı pozisyonları değerlendiremediği devre golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda rakip kalede baskı kuran Demir, aradığı golü 82'de Pote ile buldu. Orhan'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Beninli golcü, plasesiyle galibiyeti getirdi. İkinci yarıya zaferle başlayan Mavi Şimşekler, 27 puana yükseldi.
- 19.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Adana Demirspor'da kurtarıcı Pote haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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