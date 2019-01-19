Adana Demirspor'da kurtarıcı Pote
19 Ocak 2019, Cumartesi
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'da kurtarıcı Pote

Adana Demirspor'da kurtarıcı Pote

Karabük karşısında son anlara kadar golü bulmakta zorlanan Adana Demir Beninli forveti ile zafere uzandı. , puanını da 27’ye yükseltti.

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçında , 'u 1-0 mağlup etti. İki ekibin karşılıklı pozisyonları değerlendiremediği devre golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda rakip kalede baskı kuran Demir, aradığı golü 82'de Pote ile buldu. Orhan'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Beninli golcü, plasesiyle galibiyeti getirdi. İkinci yarıya zaferle başlayan , 27 puana yükseldi.

  1. 19.1.2019
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