TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (17.01.19)
18 Ocak 2019, Cuma
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TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (17.01.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (17.01.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

ALTAY'DAN LİSANS MESAİSİ

Alt sıralardan kurtulmak için ara transferde atağa kalkan Altay, kadrosuna kattığı 5 futbolcunun lisansını yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekibin, eski oyuncularına olan yaklaşık 500 bin TL'lik borcu kapatarak, pazar günkü Ümraniye maçına kadar lisansları çıkartacağı belirtildi. Öte yandan Altay'da, Hırvat orta saha Adnan Aganovic'in de sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi. Siyah-beyazlı ekipte, devre arasında Pedro, Ivanov, Daf, Tevfik, Egemen ve Metin'den sonra 7'nci oyuncuyla yollar ayrılmış oldu.

ELAZIĞ'DA GÖZLER KONGREDE

'da Teknik Direktör Orhan Kaynak, herkesin maçlara odaklandığı haftada cumartesi günkü kongreyi beklediklerini söyledi. Adana maçına gençlerle çıkacaklarını belirten Kaynak, güçlü bir adayın çıkmasını ve Elazığ'ın kapanma tehlikesinin ortadan kalkmasını temenni etti.

ES-ES GÜNLERİ SAYIYOR

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı genç oyuncularıyla oynayan , transfer yasağını kaldırmak için eski futbolcularıyla görüşmelerini sürdürüyor. ve İshak Doğan'ın da muvafakatname verdiği bildirilirken, 4 oyuncuyla anlaşılmasının ardından yasağın tahtanın açılacağı belirtildi.

YILMAZTÜRK FETHİYE'DE

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında bitiren Fethiyespor, Sancaktepe Belediye'nin ön liberosu Cumhur Yılmaztürk'le (27) sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Cumhur, ligin ilk yarısında 16 maçta görev yaptı.
  1. 18.1.2019
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