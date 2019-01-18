TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (17.01.19)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Alt sıralardan kurtulmak için ara transferde atağa kalkan Altay, kadrosuna kattığı 5 futbolcunun lisansını yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekibin, eski oyuncularına olan yaklaşık 500 bin TL'lik borcu kapatarak, pazar günkü Ümraniye maçına kadar lisansları çıkartacağı belirtildi. Öte yandan Altay'da, Hırvat orta saha Adnan Aganovic'in de sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi. Siyah-beyazlı ekipte, devre arasında Pedro, Ivanov, Daf, Tevfik, Egemen ve Metin'den sonra 7'nci oyuncuyla yollar ayrılmış oldu.
ELAZIĞ'DA GÖZLER KONGREDE
Elazığspor'da Teknik Direktör Orhan Kaynak, herkesin maçlara odaklandığı haftada cumartesi günkü kongreyi beklediklerini söyledi. Adana maçına gençlerle çıkacaklarını belirten Kaynak, güçlü bir adayın çıkmasını ve Elazığ'ın kapanma tehlikesinin ortadan kalkmasını temenni etti.
ES-ES GÜNLERİ SAYIYOR
Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı genç oyuncularıyla oynayan Eskişehirspor, transfer yasağını kaldırmak için eski futbolcularıyla görüşmelerini sürdürüyor. Semih Şentürk ve İshak Doğan'ın da muvafakatname verdiği bildirilirken, 4 oyuncuyla anlaşılmasının ardından yasağın tahtanın açılacağı belirtildi.
YILMAZTÜRK FETHİYE'DE
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında bitiren Fethiyespor, Sancaktepe Belediye'nin ön liberosu Cumhur Yılmaztürk'le (27) sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Cumhur, ligin ilk yarısında 16 maçta görev yaptı.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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