Poepon Yarenler’i bekliyor
Gazişehir’in 31 yaşındaki Hollandalı golcüsü Rydell Poepon, eski takımı için gün sayıyor.
Boluspor, takıma geri dönme isteğini menajeri aracılığıyla ileten Gazişehir'in forveti Rydell Poepon'a yeşil ışık yaktı. Kırmızı- beyazlı ekibin Başkanı Necip Çarıkçı'nın, sezon başında ekonomik olarak anlaşma sağlanamadığı için Bolu'dan ayrılan 31 yaşındaki Hollandalı golcüyü transfer etmek için harekete geçtiği bildirildi. Gazişehir'de yerine oyuncu aranan Poepon ve kırmızı- beyazlı kurmayların kısa süre içerisinde bir araya gelmesi planlanıyor. Bonservis ödemek istemeyen Bolu'nun, transferde kolaylık sağlanmasını talep edeceği öğrenildi.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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