Poepon Yarenler’i bekliyor
18 Ocak 2019, Cuma
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Poepon Yarenler’i bekliyor

Poepon Yarenler’i bekliyor

’in 31 yaşındaki Hollandalı golcüsü , eski takımı için gün sayıyor.

, takıma geri dönme isteğini menajeri aracılığıyla ileten 'in forveti 'a yeşil ışık yaktı. Kırmızı- beyazlı ekibin Başkanı Necip Çarıkçı'nın, sezon başında ekonomik olarak anlaşma sağlanamadığı için Bolu'dan ayrılan 31 yaşındaki Hollandalı golcüyü transfer etmek için harekete geçtiği bildirildi. Gazişehir'de yerine oyuncu aranan Poepon ve kırmızı- beyazlı kurmayların kısa süre içerisinde bir araya gelmesi planlanıyor. Bonservis ödemek istemeyen Bolu'nun, transferde kolaylık sağlanmasını talep edeceği öğrenildi.

  1. 18.1.2019
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