ADANA DEMİR'DE STOPER Bİ TTİ

Ara transfer döneminin flaş takımı Adana Demirspor, Lokeren'den Joher Khadim Rassoul'ü renklerine bağladı. 23 yaşında, 1.87 boyundaki Senegalli stoperin sözleşme süresi ile alacağı ücret açıklanmadı. Bu sezon 12 müsabakaya çıkan Rassoul 553 dakika forma giydi. Anderlecht altyapısında futbola başlayan futbolcu zaman zaman ön liberoda da oynayabiliyor.



GİRESUN'U KORUYUN

Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, camiaya çağrıda bulundu. 19 günlük süreçte 4 milyon 650 bin lira ödeme yaptıklarını aktaran Eren, "Temennimiz, taraftarların, siyasetçilerin, mülki amirlerin, istisnasız herkesin, yaklaşık 1 milyon 900 bin Giresunlunun, Giresunspor'a sahip çıkması" dedi.

SAMSUN'DA 5 İSİM KİRALANDI

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Samsunspor, 5 oyuncusunu sezon sonuna kadar farklı takımlara kiraladı. Kırmızı- beyazlılar Muhammet Beşir ve Bünyamin'i Zonguldak'a, Berat Boz ve Furkan Yıldırım'ı Manisaspor'a kiraladı. Alperen Pak ise Sivas Belediyespor'a verildi.



OKAN DERİCİ ALTINORDU'DA

Altınordu, Gazişehir Gaziantep'le yollarını ayıran Okan Derici'yi kadrosuna dahil etti. İki sezon önce de İzmir ekibinde top koşturan 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Derici, "Takım olarak her şeyimizi ortaya koyarak üç kez kaçırdığımız play-off'u bu kez yakalayacağımıza eminim" dedi.

İNEGÖLSPOR'DAN ÇİFT İMZA

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi İnegölspor, iki transfer yaptı. Hannover 96 takımından Melih Hortum (orta saha) ile Tus Holzkirchen'den Emin Kaya (sağ ve sol bek) ile anlaşmaya varıldı. Her iki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

HELDER TAVARES ALTAY'DA

Spor Toto 1. Lig ekibi Altay, uzun süredir uğraştığı Helder Tavares transferini sonunda bitirdi. Portekiz Ligi ekibi Tondela'da top koşturan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu İzmir'e gelerek kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan resmi imzayı attı. 1.5 yıllığına Altaylı olan Tavares, takımla idmana da çıktı.

BATMAN'A GOLCÜ

TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Batman Petrolspor, golcü transferini 2. Lig'den yaptı. Sakaryaspor'un 21 yaşındaki santrforu Tamer Yılmaz, sezon sonuna kadar kiralandı.