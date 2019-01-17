Spor Toto 1. Lig'de günün özeti! | 16/01/2019
Spor Toto 1. Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
ADANA DEMİR'DE STOPER Bİ TTİ
Ara transfer döneminin flaş takımı Adana Demirspor, Lokeren'den Joher Khadim Rassoul'ü renklerine bağladı. 23 yaşında, 1.87 boyundaki Senegalli stoperin sözleşme süresi ile alacağı ücret açıklanmadı. Bu sezon 12 müsabakaya çıkan Rassoul 553 dakika forma giydi. Anderlecht altyapısında futbola başlayan futbolcu zaman zaman ön liberoda da oynayabiliyor.
GİRESUN'U KORUYUN
Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, camiaya çağrıda bulundu. 19 günlük süreçte 4 milyon 650 bin lira ödeme yaptıklarını aktaran Eren, "Temennimiz, taraftarların, siyasetçilerin, mülki amirlerin, istisnasız herkesin, yaklaşık 1 milyon 900 bin Giresunlunun, Giresunspor'a sahip çıkması" dedi.
SAMSUN'DA 5 İSİM KİRALANDI
2. Lig Kırmızı Grup ekibi Samsunspor, 5 oyuncusunu sezon sonuna kadar farklı takımlara kiraladı. Kırmızı- beyazlılar Muhammet Beşir ve Bünyamin'i Zonguldak'a, Berat Boz ve Furkan Yıldırım'ı Manisaspor'a kiraladı. Alperen Pak ise Sivas Belediyespor'a verildi.
OKAN DERİCİ ALTINORDU'DA
Altınordu, Gazişehir Gaziantep'le yollarını ayıran Okan Derici'yi kadrosuna dahil etti. İki sezon önce de İzmir ekibinde top koşturan 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Derici, "Takım olarak her şeyimizi ortaya koyarak üç kez kaçırdığımız play-off'u bu kez yakalayacağımıza eminim" dedi.
İNEGÖLSPOR'DAN ÇİFT İMZA
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi İnegölspor, iki transfer yaptı. Hannover 96 takımından Melih Hortum (orta saha) ile Tus Holzkirchen'den Emin Kaya (sağ ve sol bek) ile anlaşmaya varıldı. Her iki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
HELDER TAVARES ALTAY'DA
Spor Toto 1. Lig ekibi Altay, uzun süredir uğraştığı Helder Tavares transferini sonunda bitirdi. Portekiz Ligi ekibi Tondela'da top koşturan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu İzmir'e gelerek kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan resmi imzayı attı. 1.5 yıllığına Altaylı olan Tavares, takımla idmana da çıktı.
BATMAN'A GOLCÜ
TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Batman Petrolspor, golcü transferini 2. Lig'den yaptı. Sakaryaspor'un 21 yaşındaki santrforu Tamer Yılmaz, sezon sonuna kadar kiralandı.
- 17.1.2019
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Spor Toto 1. Lig'de günün özeti! | 16/01/2019 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.