‘Sneijder seneye gelebilir’ – Fotomaç – 16 Ocak 2019
18 Nisan 2019, Perşembe
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‘Sneijder seneye gelebilir’

‘Sneijder seneye gelebilir’

, son anda gerçekleşmeyen transferiyle ilgili detayları paylaştı.

, son anda gerçekleşmeyen transferiyle ilgili detayları paylaştı. Deneyimli çalıştırıcı "Sneijder ile görüştük. Belli bir noktaya da geldik, olmadı. Bu sene imkansız olduğunu gördük ancak önümüzdeki sezon bir daha şansımızı deneyeceğiz. O çok önemli bir yıldız" dedi.
  1. 16.1.2019
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