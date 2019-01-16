İstanbulspor'da Akaminko 4 hafta yok – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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'da Akaminko 4 hafta yok

İstanbulspor'da Akaminko 4 hafta yok

1. Lig takımlarından , Ganalı oyuncusu 'nun sakatlığı nedeniyle 4 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.

1. Lig takımlarından , Ganalı oyuncusu 'nun sakatlığı nedeniyle 4 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Sarı-siyahlı kulübün hesabından yapılan açıklamada, alt adalesinde üçüncü derece yırtık tespit edilen 30 yaşındaki futbolcunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sakatlıkları bulunan Tuncer Duhan Aksu ve Görkem Güven'in 19 Ocak Cumartesi günü Afjet Afyonspor ile deplasmanda yapılacak lig mücadelesinde forma giyemeyeceği belirtildi.

Ligin 13. haftasında ile yapılan maçta sakatlanan Arif Morkaya'nın koşulara başladığı, 21 Ocak Pazartesi günü ise takımla çalışmalara başlayacak duruma geleceği aktarıldı.

  1. 16.1.2019 23:24
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