Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Ganalı oyuncusu Jerry Akaminko'nun sakatlığı nedeniyle 4 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Sarı-siyahlı kulübün Instagram hesabından yapılan açıklamada, alt adalesinde üçüncü derece yırtık tespit edilen 30 yaşındaki futbolcunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sakatlıkları bulunan Tuncer Duhan Aksu ve Görkem Güven'in 19 Ocak Cumartesi günü Afjet Afyonspor ile deplasmanda yapılacak lig mücadelesinde forma giyemeyeceği belirtildi.

Ligin 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapılan maçta sakatlanan Arif Morkaya'nın koşulara başladığı, 21 Ocak Pazartesi günü ise takımla çalışmalara başlayacak duruma geleceği aktarıldı.