İstanbulspor'da Akaminko 4 hafta yok
Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Ganalı oyuncusu Jerry Akaminko'nun sakatlığı nedeniyle 4 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.
Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Ganalı oyuncusu Jerry Akaminko'nun sakatlığı nedeniyle 4 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.
Sarı-siyahlı kulübün Instagram hesabından yapılan açıklamada, alt adalesinde üçüncü derece yırtık tespit edilen 30 yaşındaki futbolcunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Sakatlıkları bulunan Tuncer Duhan Aksu ve Görkem Güven'in 19 Ocak Cumartesi günü Afjet Afyonspor ile deplasmanda yapılacak lig mücadelesinde forma giyemeyeceği belirtildi.
Ligin 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapılan maçta sakatlanan Arif Morkaya'nın koşulara başladığı, 21 Ocak Pazartesi günü ise takımla çalışmalara başlayacak duruma geleceği aktarıldı.
- 16.1.2019 23:24
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
İstanbulspor'da Akaminko 4 hafta yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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