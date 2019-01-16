Harbaoui ADS’ye – Fotomaç – 16 Ocak 2019
18 Nisan 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Harbaoui ADS’ye

Harbaoui ADS’ye

Harbaoui ADS’ye

, 34 yaşındaki forveti gündemine aldı.

1. Lig ekiplerinden devre arası transferini de hareketli geçiriyor. Güney temsilcisi Tunus futbolunun yetiştirdiği önemli forvetlerden Hamdi Harbaoui'yi gündemine aldı. Kariyerini 'de sürdüren tecrübeli golcüyle prensipte anlaşan Demirspor, ekibiyle de önemli mesafe kat etti. 34 yaşındaki santrafor için Zulte Waregem ile son pürüzler giderildikten sonra resmi imzalar atılacak. Teknik direktör da "Hamdi gelip direkt katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Bize çok çabuk alışacaktır" ifadelerini kullandı. Hamdi, Zulte'de 21 maçta 12 gol attı.
  1. 16.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Harbaoui ADS’ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN