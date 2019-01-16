Altay’dan görkemli kutlama – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Altay’dan görkemli kutlama

Altay’dan görkemli kutlama

Türk futbolunun asırlık çınarı Altay’ın 105'inci  siyah-beyazlı taraftarlar büyük coşkuyla kutladı.

Türk futbolunun asırlık çınarı Altay'ın 105'inci siyah-beyazlı taraftarlar büyük coşkuyla kutladı.

temsilcisinin kuruluş yılının 1914 olması nedeniyle saat 19.14'te Alsancak Stadı önünde buluşarak yapılan kortej yürüyüşünde yaklaşık 2 bin Altay taraftarı, 'nda yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu.

Siyah-beyazlılar geceyi, "Şampiyon Altay" tezahüratlarıyla inletti. Altaylılar daha sonra meydanda verilen konserle keyifli dakikalar yaşadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar geçen yıl vefat eden eski başkan Erdoğan Tözge'nin "Büyükler Ölmez. Atatürk Öldü Mü ? Altay da Ölmez" sözlerinin yazılı olduğu bir pankart hazırlayarak Tözge'yi andı.

  1. 16.1.2019 23:20
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay’dan görkemli kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN