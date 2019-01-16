Altay’dan görkemli kutlama
Türk futbolunun asırlık çınarı Altay’ın 105'inci kuruluş yıldönümünü siyah-beyazlı taraftarlar büyük coşkuyla kutladı.
Türk futbolunun asırlık çınarı Altay'ın 105'inci kuruluş yıldönümünü siyah-beyazlı taraftarlar büyük coşkuyla kutladı.
İzmir temsilcisinin kuruluş yılının 1914 olması nedeniyle saat 19.14'te Alsancak Stadı önünde buluşarak yapılan kortej yürüyüşünde yaklaşık 2 bin Altay taraftarı, Gündoğdu Meydanı'nda yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu.
Siyah-beyazlılar geceyi, "Şampiyon Altay" tezahüratlarıyla inletti. Altaylılar daha sonra meydanda verilen konserle keyifli dakikalar yaşadı.
Siyah-beyazlı taraftarlar geçen yıl vefat eden eski başkan Erdoğan Tözge'nin "Büyükler Ölmez. Atatürk Öldü Mü ? Altay da Ölmez" sözlerinin yazılı olduğu bir pankart hazırlayarak Tözge'yi andı.
- 16.1.2019 23:20
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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