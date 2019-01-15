TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (14.01.19)

BARÇA'YA DAVET



Giresunspor'un resmi twitter hesabından dün Barcelona'ya davette bulundu. Yeşil-beyazlı ekip, İspanyol temsilcisini etiketlediği mesajında, "Dünyanın en kaliteli fındığını yemeye, Giresun'un Barça köyüne bekliyoruz" yazdı. Barcelona'nın Türkiye hesabı da bu davete, "Orada yaşayan Barçalılara selam olsun" yanıtını verdi.



ŞEHİR BEKLİYOR



Antalya'da gerçekleştirdikleri devre arası kampının ardından Gaziantep'e dönen Gazişehir, iki günlük iznin ardından dün yeniden çalışmalara başladı. Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki antrenmanda herhangi bir eksik olmadan çalıştı.



DEMİR HIZ KESMEDİ



Ligin ikinci yarısı öncesi 6 futbolcuya imza attıran Adana Demirspor'un transfer gündemine giren son isim Adnan Aganovic oldu. Altay ile yollarını ayıran Hırvat oyuncuyla temasa geçen lacivert-mavililerin kısa süre içinde imza attıracağı öğrenildi. Altay ile ilk yarıdaki 17 maçta da forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, bir gol sevinci yaşadı.



BAL-KES BİLENDİ



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Trabzon'a konuk olacak Balıkesirspor, çalışmalarına sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Giray Bulak da, "Çok zor bir maça çıkacağız ve rövanş için avantaj sağlayacak skoru elde etmeye çalışacağız" diyor.



OSMANLI'DA MUTLU SON



Osmanlıspor'da özlem bitiyor. En son kendi stadında 11 Kasım 2018'de maç oynayan Başkent ekibi, ikinci yarıyla birlikte taraftarlarıyla buluşuyor. TFF, morsarılıların zemin problemi çözüme kavuşturulan Osmanlı Stadı'nda yeniden maç yapmasına izin verdi.



SİVAS BLD.'DE 4 İMZA



2. Lig ekibi Sivas Belediye, dün 4 imza birden attırdı. Zonguldak Kömür'ün file bekçisi Ahmet Üçgün, Ankara Demir'in stoperi İbrahim Sürgülü, Darıca Gençlerbirliği'nin sol beki Kerem Kaya ve Samsunspor'un golcüsü Alperen Pak'la tesislerde sözleşme imzalandı.



SARIYER'DE BEKLENEN OLDU



Beyaz Grup temsilcisi Sarıyer, uzun süredir peşinde olduğu Mert Kula'yı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz günlerde anlaşma sağlanan 24 yaşındaki stoper, kendisini 1.5 yıllığına mavibeyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Genç savunmacı, ligin ilk yarısında Menemen Belediyespor formasıyla 14 karşılaşmada görev yaptı.



BANDIRMA ŞOV SÜRÜYOR



Bandırmaspor'da transfer harekatı hız kesmiyor... Manisaspor'dan Timur Karagülmez'le 6 aylığına anlaşma sağlayan bordo- beyazlılar, Turgutluspor'dan Fatih Üsküplü ve Türkspor Ausburg'tan Mustafa Dumanlı'yı da kadrosuna kattı. Balıkesir temsilcisinin, her iki futbolcuyla da 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.



TRANSFERDE İLK HEDEF SEDAT



İlk yarıyı ikinci sırada tamamlayan Denizlispor, transfer tahtası açmak için harekete geçti. Alacakları bulunan 9 isimle muvafakatname almak için temaslara başlayan yeşil-siyahlılar, yasağın kalkması halinde Sedat Şahintürk'e imza attırmayı planlıyor. Balıkesirspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusunun da da ikinci yarıda Denizlispor'da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Alacakları nedeniyle Bal-Kes'ten ayrılması gündemde olan Sedat, bu sezon 16 lig maçında 1 gol attı, 3 de asist yaptı.



ES-ES'E MÜJDE VAR



Transfer yasağı nedeniyle ilk yarı genç oyuncularla tamamlayan Eskişehirspor'a müjde... Zor günler yaşadıklarını belirten kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Fuat Çapa, "Zorlukları yeneceğiz ve Eskişehirspor'u yeniden layık olduğu yerlere taşıyacağız. İkinci bir 31 Ağustos vakası yaşamamak için son derece dikkatli davranıyoruz. Tüm görüşmeleri yakından takip ediyoruz. Çok büyük gelişme sağladık. İnşallah yakın bir zamanda bu konuyla alakalı sevindirici haberler vereceğiz. İkinci yarıda bambaşka bir Eskişehirspor sahada olacak" açıklamasında bulundu.