Transfer şov
Eskişehir’den ayrılan 24 yaşındaki stoperin tercihi, Mavi Şimşekler oldu. 3.5 yıllık imzayı atan genç savunmacı, takımının Antalya kampına katıldı.
MOUCHE'DE SON TURLAR
Adana Demirspor daha önce Süleyman Koç, Jonathan Legear, Emre Uruç, Kaan Kanak ve Vedat Bora'yı kadrosuna katmıştı. Hücum oyuncusu arayışları kapsamında eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'den vazgeçen Demir'in, eski Kayserispor'lu Pablo Mouche için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Arjantin ekibi San Lorenzo'yla sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki sağ kanadın, düşünmek için süre istediği öğrenildi.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Transfer şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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