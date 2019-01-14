Transfer şov – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Transfer şov

’den ayrılan 24 yaşındaki stoperin tercihi, oldu. 3.5 yıllık imzayı atan genç savunmacı, takımının kampına katıldı.

'da hareketli günlerin ardı arkası kesilmiyor. Ara döneminin en hızlı ekibi olan mavi-lacivertliler, 'la yollarını ayıran Semih Güler'i de kadrosuna kattı. Birçok kulübün peşinde olduğu 24 yaşındaki stoperi 3.5 yıllığına renklerine bağlayan , ara transferdeki 6'ıncı imzasını attırdı. Genç savunmacının, takımının 'daki kampına katılarak hemen çalışmalara başladığı kaydedildi.

MOUCHE'DE SON TURLAR
Demirspor daha önce Süleyman Koç, Jonathan Legear, Emre Uruç, Kaan Kanak ve Vedat Bora'yı kadrosuna katmıştı. Hücum oyuncusu arayışları kapsamında eski Galatasaraylı 'den vazgeçen Demir'in, eski 'lu için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Arjantin ekibi 'yla sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki sağ kanadın, düşünmek için süre istediği öğrenildi.
  1. 14.1.2019
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