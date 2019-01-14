Spor Toto 1. Lig'de günün özeti! | 13/01/2019
Spor Toto 1. Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Eskişehirspor'un genç ön liberosu Mehmet Özcan, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Kırmızı-siyahlıların hocası Fuat Çapa, Lille'nin; Galatasaray maçında 22 yaşındaki oyuncuyu izlediğini söyledi. Mehmet, bu sezon 17 karşılaşmanın tamamında oynadı.
ALTINORDU'YA YAKIN MARKAJ
Cengiz ve Çağlar gibi isimleri Türk futboluna kazandıran Altınordu, Avrupa kulüplerinin futbol adamları tarafından mercek altına alınacak. Öncelikle bugün başlayacak U16 Ege Kupası'ndaki mücadeleleri izleyecek yetkililer, daha sonra tesislerde inceleme yapacak.
ZEKİ ÇELİK'İN FORMASI EMEKLİ
İstanbulspor, geçtiğimiz sezon Lille'ye transfer olan Mehmet Zeki Çelik'in giydiği 22 numaralı formayı emekli etme kararı aldı. 1926 yılından beri sarısiyahlı ekibin yurt dışına gönderdiği ilk yerli isim olan Zeki için, kulüp yönetiminin bu kararı aldığı bildirildi.
MANİSA'DA TAHTA AÇILACAK
Benfica'ya, eski golcüsü Makukula'nın bonservis borcunu ödemediği için 6 puanı silinen Manisaspor'a müjdeli haber geldi. Transfer yasağı getiren tüm futbolcularıyla anlaşma sağlayan Tarzan, prosedürlerin ardından kadroyu güçlendirmek için harekete geçecek.
ELAZIĞ'DA YIKIM ZAMANI
Elazığ ve TFF 3. Lig ekibi Elaziz Belediye'nin maçlarına ev sahipliği yapan Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yıkım işlemleri başladı. İşlemler 60 gün süreceği öğrenilirken, verilecek olan onayın ardından aynı yerde yeni stadyumun inşa çalışmalarının başlayacağı bildirildi.
'İYİ BAŞLAYIP İYİ BİTİRELİM'
Altay'da teknik direktör Özden Töraydın, ikinci devrenin daha için iyi geçeceğini söyledi. Ümraniye maçıyla start verecek siyahbeyazlı ekibin hocası, "İyi başlangıç yapmak ve bunu sürdürmek önemli. Taraftarımız oyunculara her koşulda destek versin" diye konuştu.
ARI'DA İŞLEM TAMAM
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tokatspor Bayrampaşaspor'dan Ahmet Arı ile sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, ligin ilk yarıda 8 karşılaşmada 321 dakika görev yapmıştı.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Spor Toto 1. Lig'de günün özeti! | 13/01/2019 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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