Spor Toto 1. Lig'de günün özeti! | 13/01/2019 – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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1. Lig'de günün özeti! | 13/01/2019

Spor Toto 1. Lig'de günün özeti! | 13/01/2019

1. Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

YENİ GÖZDE MEHMET ÖZCAN
'un genç ön liberosu , Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Kırmızı-siyahlıların hocası , Lille'nin; maçında 22 yaşındaki oyuncuyu izlediğini söyledi. Mehmet, bu sezon 17 karşılaşmanın tamamında oynadı.

ALTINORDU'YA YAKIN MARKAJ
Cengiz ve Çağlar gibi isimleri Türk futboluna kazandıran Altınordu, Avrupa kulüplerinin adamları tarafından mercek altına alınacak. Öncelikle bugün başlayacak U16 Ege Kupası'ndaki mücadeleleri izleyecek yetkililer, daha sonra tesislerde inceleme yapacak.

ZEKİ ÇELİK'İN FORMASI EMEKLİ
İstanbulspor, geçtiğimiz sezon Lille'ye olan Mehmet Zeki Çelik'in giydiği 22 numaralı formayı emekli etme kararı aldı. 1926 yılından beri sarısiyahlı ekibin yurt dışına gönderdiği ilk yerli isim olan Zeki için, kulüp yönetiminin bu kararı aldığı bildirildi.

MANİSA'DA TAHTA AÇILACAK
'ya, eski golcüsü Makukula'nın bonservis borcunu ödemediği için 6 puanı silinen Manisaspor'a müjdeli haber geldi. Transfer yasağı getiren tüm futbolcularıyla anlaşma sağlayan Tarzan, prosedürlerin ardından kadroyu güçlendirmek için harekete geçecek.

ELAZIĞ'DA YIKIM ZAMANI
Elazığ ve 3. Lig ekibi Elaziz Belediye'nin maçlarına ev sahipliği yapan Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yıkım işlemleri başladı. İşlemler 60 gün süreceği öğrenilirken, verilecek olan onayın ardından aynı yerde yeni stadyumun inşa çalışmalarının başlayacağı bildirildi.

'İYİ BAŞLAYIP İYİ BİTİRELİM'
Altay'da teknik direktör Özden Töraydın, ikinci devrenin daha için iyi geçeceğini söyledi. Ümraniye maçıyla start verecek siyahbeyazlı ekibin hocası, "İyi başlangıç yapmak ve bunu sürdürmek önemli. Taraftarımız oyunculara her koşulda destek versin" diye konuştu.

ARI'DA İŞLEM TAMAM
TFF 2. Lig ekibi Tokatspor Bayrampaşaspor'dan ile sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, ligin ilk yarıda 8 karşılaşmada 321 dakika görev yapmıştı.
  1. 14.1.2019
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