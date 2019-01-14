Gazişehir Horoz’u gözüne kestirdi – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Gazişehir Horoz’u gözüne kestirdi

Gazişehir Horoz’u gözüne kestirdi
Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü , ikinci yarının ilk haftasınra oynayacakları Denizlispor maçına odaklandıklarını söyledi. Devre arası kampının iyi geçtiğini belirten tecrübeli hoca, ", maçında elbette ki tek hedefimiz galibiyet olacak. İnşallah muhteşem taraftarımızın desteğiyle 3 puanı alırız. Takımım da bunu başaracak güçtedir" dedi.
  1. 14.1.2019
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