Denizli fırtınası sürecek – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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fırtınası sürecek

Denizli fırtınası sürecek

Horoz’un hocası İldiz, kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

Sezon sonunda zirveyi hedefleyen Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, takımına sonuna kadar güvendiğini ifade etti. 'Kaldığımız yerden devam edeceğiz' diyerek iddiasını ortaya koyan deneyimli teknik adam, "'daki çalışmalarımız sorunsuz bitti. Herkes büyük bir özveriyle işini yaptı. Gerek yaptığımız transferlerle gerekse idmanlarımızla verimli bir kampı geride bıraktık. İkinci yarıya en iyi şekilde gireceğiz" dedi. İldiz söylerini şöyle sürdürdü: " Biz ilk yarıda oynadığımız futbolun üzerine koymaya gayret ettik. Seviyemizi de yükselttiğimize inanıyorum. Denizlispor olarak hedeflediğimiz yerdeyiz. Ligi istediğimiz konumda bitireceğiz."
  1. 14.1.2019
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