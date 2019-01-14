Adana Demir’den kötü prova: 1-2 – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Demir’den kötü prova: 1-2

Adana Demir’den kötü prova: 1-2
İkinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren Demirspor, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Rocha'nın 12'de attığı golle ilk yarıyı önde kapatan Rumen ekibi, 62'de Mihaila ile durumu 2-0 yaptı. 80'de Kosecki'nin kaydettiği golle 2-1'i yakalayan Demir, kalan sürede gol bulamayınca mücadele 2-1 sona erdi.
  1. 14.1.2019
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