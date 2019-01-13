PAIXAO ÇOK İDDİALI



1. Lig'de 12 golle krallık yarışında ilk sırada olan Altaylı Marco Paixao, sezonun ikinci devresinde de siyah-beyazlılar için skor üretmeye devam edeceğini kaydetti. 34 yaşındaki Portekizli, "Atacağım gollerle takımı üst sıralara çıkarmak istiyorum" dedi.



SMS KAMPANYASINA 400 KIŞI KATILDI, 8 BIN TL TOPLANDI



Mali durumunu düzeltmek isteyen Denizlispor'da yönetimin başlattığı SMS kampanyası ilgi görmedi. 1 milyon nüfusu olan Denizli'de, sadece 400 kişi mesaj attı. Camianın büyük hayal kırıklığı yaşadığı bu organizasyonda bu güne kadar yaklaşık 8 bin TL gelir elde edildi.



MALATYALI PEREIRA HALA GÜNDEMDE



Dış transferde ise kanat ve orta saha arayışlarını sürdüren Denizlispor'un Balıkesirsporlu Sedat Şahintürk transferinden tamamen vazgeçtiği dile getirildi. Balıkesirspor'le alacakları için görüşmeyi bekleyen Sedat konusunda artık hamle yapmama kararı alan yönetimin başka alternatiflere yöneldiği iddia edildi. Yeşil-siyahlıların, Malatyasporlu Michael Pereira'yı ise gündemde tuttuğu açıklandı.



LUCE: "ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK"



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig karmalarının maçlarıyla hedeflenen sonuca ulaşıldığını söyledi. Benzer etkinliklerin süreceğini belirten Rumen çalıştırıcı, Milli Takımın gençleştirme sürecinde faydalanabilecek oyuncuları görme imkanı bulduklarını ifade etti.



ALTAY'DA GENÇLER ALKIŞ TOPLADI



Altay'da deneyim kazanmaları için A takımın kampına alınan genç futbolcular performanslarıyla teknik ekipten iyi not aldı. 19 yaşındaki ön libero Kutay Yokuşlu, 18 yaşındaki orta saha Murat Demir ve 17 yaşındaki orta saha Can Tunalı kampta hırslı görüntüleriyle alkış aldılar.



KAF-KAF'TA 3 İSİM SAKATLANDI



3. Lig 2'nci Grup'taki ikinci yarının ilk maçında 20 Ocak Pazar günü Van BB ile karşılaşacak Karşıyaka'da ilk 11'in 3 banko isminin sakatlıkları kurmayları korkuttu. Son antrenmanda stoper Metin, ön libero Mustafa Aşan ve forvet Hakan Kuş sakatlandı.