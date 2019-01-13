Gençlerbirliği'nden seri vurgusu!
Gençlerbirliği'nin hocası Sözeri; "Sezon başında ilk 8 maçımızı kazanmıştık yine aynı seriyi yakalayıp zirvedeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Gençlerbirliği teknik direktörü Erkan Sözeri, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek sezonun ikinci yarısında da aynı tempolarını korumak istediklerini söyledi. İlk oynayacakları Hatay sınavına kadar bazı eksikleri tamamen gidereceklerini dile getiren Sözeri, "Sezon başında ilk 8 maçımızı kazanmıştık yine aynı seriyi yakalayıp puan farkını açmak istiyoruz. Sezonu zirvede bitireceğiz" dedi.
- 13.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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