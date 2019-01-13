Altınordu ikinci yarıda iddialı!
13 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

ikinci yarıda iddialı!

Altınordu ikinci yarıda iddialı!

’nun hocası Eroğlu, “Sezonun ikinci yarısı daha zorlu geçecek Lig asıl şimdi başlıyor ve biz en az 35 puan daha almalıyız” diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig ekibi 'da teknik direktör , 9 gün süren Antalya kampının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ligin ikinci yarısının çok zorlu geçeceğini ifade eden deneyimli teknik adam, "İlk yarıdaki 11 maçlık yenilmezlik serisi bizi ilk 6 yarışının içinde tuttu, ancak yetmez. İkinci yarıda daha zorlu maçlar yapacağız" dedi.

TEKLİFLER GELİYOR

"Lig asıl şimdi başlıyor ve biz kazandığımız 26 puanın üzerine en az 35 puan daha koymalıyız" ifadelerini kullanan Eroğlu, "Takımımızdaki herkesin hırs, motivasyon ve hedefe odaklanışının üst düzeyde olduğunu gözlemledik. İkinci yarıya tam istediğimiz motivasyonla giriyoruz" yorumu yaptı. Eroğlu, kadrodaki genç futbolculara sürpriz teklifler geldiği bilgisini de paylaştı.

  1. 13.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu ikinci yarıda iddialı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN