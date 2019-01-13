Altınordu ikinci yarıda iddialı!

Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 9 gün süren Antalya kampının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ligin ikinci yarısının çok zorlu geçeceğini ifade eden deneyimli teknik adam, "İlk yarıdaki 11 maçlık yenilmezlik serisi bizi ilk 6 yarışının içinde tuttu, ancak yetmez. İkinci yarıda daha zorlu maçlar yapacağız" dedi.



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"Lig asıl şimdi başlıyor ve biz kazandığımız 26 puanın üzerine en az 35 puan daha koymalıyız" ifadelerini kullanan Eroğlu, "Takımımızdaki herkesin hırs, motivasyon ve hedefe odaklanışının üst düzeyde olduğunu gözlemledik. İkinci yarıya tam istediğimiz motivasyonla giriyoruz" yorumu yaptı. Eroğlu, kadrodaki genç futbolculara sürpriz teklifler geldiği bilgisini de paylaştı.