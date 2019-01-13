Altınordu ikinci yarıda iddialı!
Altınordu’nun hocası Eroğlu, “Sezonun ikinci yarısı daha zorlu geçecek Lig asıl şimdi başlıyor ve biz en az 35 puan daha almalıyız” diye konuştu.
Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 9 gün süren Antalya kampının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ligin ikinci yarısının çok zorlu geçeceğini ifade eden deneyimli teknik adam, "İlk yarıdaki 11 maçlık yenilmezlik serisi bizi ilk 6 yarışının içinde tuttu, ancak yetmez. İkinci yarıda daha zorlu maçlar yapacağız" dedi.
TEKLİFLER GELİYOR
"Lig asıl şimdi başlıyor ve biz kazandığımız 26 puanın üzerine en az 35 puan daha koymalıyız" ifadelerini kullanan Eroğlu, "Takımımızdaki herkesin hırs, motivasyon ve hedefe odaklanışının üst düzeyde olduğunu gözlemledik. İkinci yarıya tam istediğimiz motivasyonla giriyoruz" yorumu yaptı. Eroğlu, kadrodaki genç futbolculara sürpriz teklifler geldiği bilgisini de paylaştı.
- 13.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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