Sneijder başka bahara kaldı – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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başka bahara kaldı

Sneijder başka bahara kaldı
Demirspor'un Wesley transferi olumsuz sonuçlandı. Başkan Murat Sancak, sponsorluk sözleşmesindeki maddelerden ötürü G.Saray'ın eski Hollandalı yıldızının transferinin olmadığını söyledi.
  1. 12.1.2019
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