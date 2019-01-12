Selim atağı – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Selim atağı

Selim atağı

Gazişehir, ’un 23 yaşındaki sağ kanadını listesine ekledi. ’ın 1 milyon euro’luk değeri ise el yakıyor.

Ara transferin hızlı ekibi Gazişehir Gaziantep, flaş bir isme talip oldu. Kuru, Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan ve Bjarnason'u renklerine bağlayan kırmızı-siyahlılar, 'un sağ kanadı 'ı gündemine aldı. 2016 yılında olduğu Hatay'da, vazgeçilmezler arasına giren ve attığı gollerle dikkat çeken 23 yaşındaki kanat oyuncusu için temasa geçildiği öğrenildi. ekiplerinin de radarında olan sağ kanat için belirlenen 1 milyon euro'luk bonservis bedeli üzerine, beklemeye geçildiği ifade edildi. 'da Sochaux altyapısında yetişen Selim, 2015'te Karagümrük'te kariyerine başladı. Ardından 'a transfer olan gurbetçi oyuncu, dikkatleri çektiği Hatayspor'da 88 karşılaşmada 18 kez ağları sarstı.
  1. 12.1.2019
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