Pereira kapışması – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Pereira kapışması

Pereira kapışması

’nın sağ kanadı için Demir’in ardından Denizli’nin de devreye girdiği ifade edildi.

Denizlispor ve Demirspor, transferde karşı karşıya geldi. Daha önce 'in talip olduğu 'nın sağ kanadı Michael Pereira için Horoz da devreye girdi. Altaylı Kappel'in takımda kalması üzerine alternatiflere yönelen yeşilsiyahlılar, 31 yaşındaki Fransız oyuncuyu gündemine aldı. 2020'ye kadar kontratı bulunan Pereira için kiralama teklifinin masada olduğu belirtilirken; sarı-kırmızılı ekibin gelen teklifleri değerlendirdiği bildirildi. 2016- 17'de Y. 'ya olan tecrübeli oyuncu, bu sezon 15 karşılaşmada skora katkı sağlamadı.
  1. 12.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pereira kapışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN