Giresunspor’da Aykut’a af çıktı – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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’da Aykut’a af çıktı

Giresunspor’da Aykut’a af çıktı
'da, tecrübeli savunma oyuncusu Aykut Demir affedildi. Yeşil-beyazlı ekibin başkanı Sacit Ali Eren, yaklaşık 1 ay önce eski yönetim kurulunun kararıyla kadro dışı bırakılan 30 yaşındaki oyuncunun takımla çalışmalara başladığını belirtti. Öte yandan yeşil-beyazlılar, sezon başında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Makedonyalı orta saha oyuncusu Zeni Hüsmani ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
  1. 12.1.2019
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