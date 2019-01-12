Adanaspor’da Enguene sürprizi – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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’da Enguene sürprizi

Adanaspor’da Enguene sürprizi
'dan ayrılan Abdülkadir Kayalı'yla görüşmelerini sürdüren , gündemine sürpriz bir ismi aldı. Eto'o'nun akademisinden yetişen ve 'nın genç takımlarında forma giyen 23 yaşındaki orta saha Lionel Enguene'nin, kulübe önerildiği ifade edildi. Teknik Direktör Coşkun Demirbakan'ın raporu doğrultusunda hareket geçileceği öğrenildi. 2016'da Eto'o'nun 'a getirdiği Kamerunlu oyuncu, son olarak 2. Lig ekibi Lugo'da oynadı.
  1. 12.1.2019
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