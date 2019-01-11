Giresunspor'da Aykut Demir affedildi
11 Ocak 2019, Cuma
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Giresunspor'da affedildi

Giresunspor'da Aykut Demir affedildi

1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da savunma oyuncusu affedildi.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan 'in, kampa katılarak takımla çalışmalara başladığını belirtti.

Eren ayrıca, Makedonyalı orta saha oyuncusu Zeni Hüsmani ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını da duyurdu.

  1. 11.1.2019 15:55
  2. Güncelleme: 11.1.2019 17:22
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