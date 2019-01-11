FIFA'dan Manisaspor'a puan silme cezası
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor'a 6 puan silme cezası verildiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, siyah beyazlı ekibe, Portekiz ekibi Benfica'ya daha önce yaptığı transferden olan borcu sebebiyle FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verildi. Karar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Manisaspor'a bildirildi.
Ligde eksi 1 puanı bulunan Manisaspor'un alınan ceza sonrası puanı eksi 7'ye geriledi.
Manisaspor'un sezon başında da eski oyuncusu Maciej Stanislaw Iwanski'nin alacaklarını ödemediği gerekçesiyle 6 puanı, ulusal lisans çıkaramamasından dolayı ise 3 puanı silinmişti.
- 11.1.2019 19:21
- Güncelleme: 11.1.2019 19:24
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
vaner İnşallah sezon sonunda da keyifli olacağız. Şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaşdır.
FIFA'dan Manisaspor'a puan silme cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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