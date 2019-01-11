FIFA'dan Manisaspor'a puan silme cezası
11 Ocak 2019, Cuma
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'dan 'a puan silme cezası

FIFA'dan Manisaspor'a puan silme cezası

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden 'a 6 puan silme cezası verildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, siyah beyazlı ekibe, Portekiz ekibi 'ya daha önce yaptığı transferden olan borcu sebebiyle Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verildi. Karar, tarafından 'a bildirildi.

Ligde eksi 1 puanı bulunan Manisaspor'un alınan ceza sonrası puanı eksi 7'ye geriledi.

Manisaspor'un sezon başında da eski oyuncusu Maciej Stanislaw Iwanski'nin alacaklarını ödemediği gerekçesiyle 6 puanı, ulusal lisans çıkaramamasından dolayı ise 3 puanı silinmişti.

  1. 11.1.2019 19:21
  2. Güncelleme: 11.1.2019 19:24
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