Yücel ildiz açıklamalarda bulundu

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak'ın Oğuz Yılmaz transferi ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, "Oyuncu kampımıza geldiğinde kulübü ile mukavelesini feshetmiş ve takımı ile helalleştiğini söylemiştir. Biz etik kuralları biliriz" dedi.

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Balıkesirpor'da Teknik Direktör Giray Bulak'ın, takımdan ayrılarak Denizlispor'a transfer olan Oğuz Yılmaz transferi ile ilgili açıklamaları, Denizlispor camiası tarafından tepki çekti. Kulüplerinin mali açıdan zor durumda olduğunu, oyuncu sayısı yönünden sıkıntı yaşadıklarını ve bu durumu bazı kulüplere bildirdiğini belirten Bulak, yaptığı açıklamada diğer kulüplerin anlayışla karşıladığı, kendilerine teşekkürlerini ilettiğini ancak Denizlispor ve Yücel İldiz hakkında aynı şeyleri söyleyemeyeceğini kaydetmişti.

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Bulak'ın bu açıklamalarını hayretle dinlediğini belirterek, Oğuz Yılmaz transferi ile ilgili izledikleri yol haritasını açıkladı. Oğuz Yılmaz'ın Balıkesirspor Kulübü ile tüm bağlarını kopardıktan sonra Denizlispor'a transferinin gerçekleştiğini belirten İldiz, etik kuralları bildiklerini ve hiçbir kulübü zor durumda bırakmayacaklarını ifade etti.



"OLAYLAR GİRAY BULAK'A YANLIŞ AKSETTİRİLİYOR"

Başarılı oyuncu Oğuz Yılmaz'ın Balıkesirspor'daki sözleşmesini feshedip Denizlispor kampına katıldığını ifade eden İldiz, "Oyuncu kampımıza geldiğinde kulübü ile mukavelesini feshetmiş ve takımı ile helalleştiğini söylemiştir. Ben oyuncuya tekrar tekrar sordum, kendisi Giray Bulak ile helalleştiğini açık ve net olarak yineledi. Biz etik kuralları biliriz, hiçbir kulübü zor durumda bırakmayız. Kulübümüz, Oğuz transferinde oyuncunun mukavelesi fesih olduğu anda devreye girmiş ve transfer o şekilde gerçekleşmiştir. Tekrar söylüyorum Giray kardeşimizdir, severim ama sanırım olaylar kendisine yanlış aksettiriliyor. Etik değerlere her zaman dikkat etmişimdir, bu meslek hayatım boyunca bu şekilde devam edecektir" açıklamasını yaptı.