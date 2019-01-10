Yücel ildiz açıklamalarda bulundu
Yücel İldiz: "Oğuz Yılmaz sözleşmesini feshedip Denizlispor kampına katılmıştır"
Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak'ın Oğuz Yılmaz transferi ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, "Oyuncu kampımıza geldiğinde kulübü ile mukavelesini feshetmiş ve takımı ile helalleştiğini söylemiştir. Biz etik kuralları biliriz" dedi.
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Balıkesirpor'da Teknik Direktör Giray Bulak'ın, takımdan ayrılarak Denizlispor'a transfer olan Oğuz Yılmaz transferi ile ilgili açıklamaları, Denizlispor camiası tarafından tepki çekti. Kulüplerinin mali açıdan zor durumda olduğunu, oyuncu sayısı yönünden sıkıntı yaşadıklarını ve bu durumu bazı kulüplere bildirdiğini belirten Bulak, yaptığı açıklamada diğer kulüplerin anlayışla karşıladığı, kendilerine teşekkürlerini ilettiğini ancak Denizlispor ve Yücel İldiz hakkında aynı şeyleri söyleyemeyeceğini kaydetmişti.
Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Bulak'ın bu açıklamalarını hayretle dinlediğini belirterek, Oğuz Yılmaz transferi ile ilgili izledikleri yol haritasını açıkladı. Oğuz Yılmaz'ın Balıkesirspor Kulübü ile tüm bağlarını kopardıktan sonra Denizlispor'a transferinin gerçekleştiğini belirten İldiz, etik kuralları bildiklerini ve hiçbir kulübü zor durumda bırakmayacaklarını ifade etti.
"OLAYLAR GİRAY BULAK'A YANLIŞ AKSETTİRİLİYOR"
Başarılı oyuncu Oğuz Yılmaz'ın Balıkesirspor'daki sözleşmesini feshedip Denizlispor kampına katıldığını ifade eden İldiz, "Oyuncu kampımıza geldiğinde kulübü ile mukavelesini feshetmiş ve takımı ile helalleştiğini söylemiştir. Ben oyuncuya tekrar tekrar sordum, kendisi Giray Bulak ile helalleştiğini açık ve net olarak yineledi. Biz etik kuralları biliriz, hiçbir kulübü zor durumda bırakmayız. Kulübümüz, Oğuz transferinde oyuncunun mukavelesi fesih olduğu anda devreye girmiş ve transfer o şekilde gerçekleşmiştir. Tekrar söylüyorum Giray kardeşimizdir, severim ama sanırım olaylar kendisine yanlış aksettiriliyor. Etik değerlere her zaman dikkat etmişimdir, bu meslek hayatım boyunca bu şekilde devam edecektir" açıklamasını yaptı.
- 10.1.2019 15:22
- Güncelleme: 10.1.2019 16:53
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Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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