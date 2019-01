HARİKA GİDİYORUZ



TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Zonguldak Kömürspor'da Başkan Süleyman Caner, Antalya kampının harika geçtiğini söyledi. Takımda genç isimlerin performansının üst düzeyde olduğunu belirten Caner, "Eksiklerimizi de tamamlarsak taraftarımızla ikinci yarıya iyi bir şekilde başlarız. Çalışmalarımız sürüyor. Elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.



SÜPER LİG'DEN GETİRTECEĞİZ



Devre arasında Kehinde ve Oğuz Yılmaz transferleriyle devre arasında suskunluğunu bozan Denizlispor'da bir müjde daha geldi. Asbaşkan Ali Fırat, en acil noktalara takviye yapıldığını belirterek, "Zor transferleri yaptık. Kanat oyuncusu konusunda çok aceleci değiliz. Süper Lig'den boşa çıkacak oyuncuları bekliyoruz" yorumunu yaptı.



İSTANBUL'DAN İKİ TRANSFER



Spor Toto 1. Lig'de ilk devrede topladığı 19 puanla 12. sırada yer alan İstanbulspor, transferlerine devam ediyor. Sarı-siyahlılar, Kasımpaşa'nın 1997 doğumlu sağ beki Onur Ural ile kiralık olarak anlaştı. Ayrıca Gazişehir'den stoper Ali Aytemur ile el sıkışıldı. İki isim kampa katılıyor.



GÖKAY B.PAŞA'DA



TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bayrampaşaspor, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gökay İravul'u kadrosuna kattı. Karagümrükspor forması giyen 26 yaşındaki orta saha Bayrampaşa tarafından sezon sonuna kadar kiralandı. Gökay bu sezon 10'u lig, 4'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 maçta forma giyerken skora katkı sağlayamadı.



ALTINORDU 18.2 MİLYON KAZANDI



Alican Özfesli'yi Başakşehir'e 6.3 milyon liraya satan Altınordu son 2.5 sezonda beş önemli satış yaptı. Cengiz Ünder'den bonuslarla 5.2 milyon euro alan Altınordu, Berke Özer ve Barış Alıcı'dan 4 milyon euro kazandı. İzmir ekibi Çağlar Söyüncü'nün satışından 8 milyon euro kapmıştı. Altınordu 5 futbolcudan 18.2 milyon euro'yu kasasına koydu.



ERAT GELİYOR ÖZBEK DÖNDÜ



TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Karagümrük, son olarak Almanya'nın SV Straelen takımında forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Tuğrul Erat ile sözleşme imzaladı. Ayrıca sezona Karagümrük'te antrenör olarak başlayan eski Galatasaraylı futbolcu Barış Özbek, futbola döndü.



TAHTAYI AÇMAYA 10 MiLYON LAZIM



Spor Toto 1. Lig'de eksi 1 puanla düşmesine kesin gözle bakılan Kardemir Karabükspor'da Başkan Mehmet Yüksel, takımın ihtiyacı olduğu uçuk miktarı açıkladı. Transfer tahtası kapalı olduğu için ilk yarıda da genç futbolcularla mücadele eden Mavi Ateş'in 10 milyon liraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Yüksel, "Bu şartlar altında çok zor" dedi.



DiYAR'DA 10 GiTTi 5 GELDi



TFF 3. Lig 3. Grup takımı Diyarbekirspor 3 transfer birden yaptı. Sezon başında Serik'te oynayan Taner Çelik'le 1.5 yıllık sözleşme imzalanırken, Tuzla'dan Faruk Yaldıran ve Serhat Koruk sezon sonuna kadar kiralandı. Diyarbekirspor, devre arasında 10 futbolcuyla yollarını ayırırken, daha önce yaptığı 2 transferle birlikte ocak ayında toplam 5 isme imza attırdı.



BORA YELKEN iNEGÖL'DE



TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Kırşehir Belediyespor'dan stoper Bora Yelken ile sezon sonuna kadar anlaştı. İmza töreninde konuşan Basın Sözcüsü Talha Öziş, "Altyapımızdan yetişen Bora Yelken kardeşimiz evine döndü. Kendisini aradığımızda hiç düşünmeden teklifimizi kabul etti ve boş mukaveleye imza attı" dedi.



BEYAZ TAKIM 5 ATTI



A Milli Futbol Takımı'nın oyuncu havuzunu genişletmek için teknik direktör Mircea Lucescu'nun isteği üzerine 1. Lig takımlarının 23 yaş altı futbolcuları arasında maç yapıldı. Beyaz Takım, Kırmızı Takım'ı 5-0 gibi farklı bir skorla geçti. Beyaz Takım'ın gollerinden üçünü İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor), ikisini ise Berkay Görmez (Altınordu) kaydetti. Önceki gün 2. Lig ekiplerinin genç isimleri arasında bir karşılaşma daha yapılmış ve Beyaz Takım, Kırmızı Takım'ı 2-1 mağlup etmişti. Lucescu'nun oyuncularla bir araya gelerek bir konuşma yaptığı da kaydedildi.



İKİNCİ YARIDA HER MAÇ FİNAL



Samsunspor'un Hatay'dan getirdiği Yılmaz Özeren, ligin ikinci yarısında kalan 17 maçın hepsini final olarak gördüklerini belirterek, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi. 30 yaşındaki orta saha, "Samsunspor şu an bulunduğu şartlar itibarıyla Türkiye'nin en iyilerinden biri. Her futbolcu burada bulunmak ister. Bana da bu şansı verdikleri için çok mutluyum" dedi. Özeren, "2-3 sene içerisinde de Süper Lig seviyesinde olmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.



GAZiŞEHiR'i ŞAMPiYON YAPACAĞIZ



Gazişehir Gaziantep'in takım kaptanı Ahmet Kesim, şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi. 29 yaşındaki stoper, "İlk 2 hazırlık maçında iyi sonuçlar almadık ancak ligde asla böyle olmayacaktır. Geçen yıl oynadığımız final maçıyla ilgili yarım kalan bir işimiz olduğunu dile getiriyoruz. Biz bu takımı şampiyon yapacağız, buna gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.