Altınordu'dan bir galibiyet daha
10 Ocak 2019, Perşembe
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Altınordu'dan bir galibiyet daha

Altınordu'dan bir galibiyet daha

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından , hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig takımlarından Altınordu'ya 1-0 yenildi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren , kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmaya, , Opanasenko, Diagne, Filipovic, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Milosevic, Hurtado, Traore ve Jahovic ilk 11'i ile çıktı.

Altınordu ise Erce Kardeşler, Recep Yemişçi, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Sinan Osmanoğlu, Berkay Samancı, David Deniz Kılınç, Muhammed Mert, , Ali Yaşar ve Anıl Koç ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 12. dakikada Sefa Yılmaz'ın attığı golle İzmir ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca Altınordu karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

OYUNCU İZLEME EKİPLERİNDEN TAKİP

Öte yandan karşılaşmayı bazı yabancı takımların oyuncu izleme ekiplerinin de takip ettiği görüldü. Ekiplerin, özellikle Altınordu'nun genç oyuncularıyla ilgilendikleri öğrenildi.

  1. 10.1.2019 19:29
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