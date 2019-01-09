Giresunspor’a Brezilyalı orta saha

Daha önce Adanaspor'da 3 sezon forma giyen Brezilyalı oyuncuyla Antalya'da 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalayan Giresunspor'da başkan Sacit Ali Eren, "Bu transfer camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Eren, transferlerin devam edeceğini belirtti.