Giresunspor’a Brezilyalı orta saha
09 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

’a Brezilyalı orta saha

Giresunspor’a Brezilyalı orta saha

, Brezilyalı orta saha oyuncusu Renan Rodrigues Da Silva’yı transfer etti.

Daha önce 'da 3 sezon forma giyen Brezilyalı oyuncuyla Antalya'da 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalayan 'da başkan Sacit Ali Eren, "Bu transfer camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Eren, transferlerin devam edeceğini belirtti.

  1. 9.1.2019 18:50
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Giresunspor’a Brezilyalı orta saha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN