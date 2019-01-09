Giresunspor’a Brezilyalı orta saha
Giresunspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Renan Rodrigues Da Silva’yı transfer etti.
Daha önce Adanaspor'da 3 sezon forma giyen Brezilyalı oyuncuyla Antalya'da 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalayan Giresunspor'da başkan Sacit Ali Eren, "Bu transfer camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Eren, transferlerin devam edeceğini belirtti.
- 9.1.2019 18:50
-
800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
-
Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
-
Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Giresunspor’a Brezilyalı orta saha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.