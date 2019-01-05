Denizlispor Kehinde ile anlaştı
Gazişehir’in de istediği 24 yaşındaki santrforla anlaşma sağlayan yeşil-siyahlılar, eski kanat oyuncusu Kappel için de harekete geçti.
Süper Lig yolunda ilerleyen Denizlispor, kadrosuna önemli bir takviye yapıyor. Yeşil-siyahlıların, uzun süredir peşinde koştuğu Kehinde ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Nijeryalı golcü için Gazişehir Gaziantep ile yarışa giren Horoz'un, son görüşmelerin ardından transferi resmiyete dökeceği bildirildi. Kehinde'de imzaya hazırlanan Denizli, eski oyuncusu Leandro Kappel için de harekete geçiyor.
KAPPEL SICAK BAKIYOR
Yeşil-sıyahlı ekibe 2016'da Panetolikos'tan gelen ve iki sezonda 60 maça çıkan Kappel, sezon başında Altay'ın yolunu tutmuştu. Siyah-beyazlı ekibin, ilk yarıda hayal kırıklığı yaratan Hollandalı sağ kanat oyuncusunun ayrılığına izin verdiği ve Kappel'in de Denizli'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi. 29 yaşındaki oyuncu ligini ilk yarısında 15 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans göstermişti.
- 5.1.2019
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Mahkemeden Galatasaray'a iyi haber! Tedbir...
Toplam 1
Yorum
aslan hak yerini er yada geç bulur konge üyeleri haksızlık yapmışlardı yönetime arada avantacılar olmayınca bu karar cıkmıştı adalet mülkün temeli
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
Denizlispor Kehinde ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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